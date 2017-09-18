Гранты виноградарям от USAID

Проект USAID «Продуктивное сельское хозяйство в Молдове» (АРМ) объявил о начале нового этапа грантовой поддержки сельхозпроизводителей, инвестирующих в послеуборочную инфраструктуру. На этот раз целевой аудиторией обозначены производители столовых сортов винограда. Средства фонда будут ориентированы на повышение конкурентоспособности молдавского винограда на зарубежных рынках.

Гранты, предоставляемые по линии USAID/APM, могут быть запрошены на установку холодильного оборудования для хранения столового винограда, приобретение сортировочных линий и оборудования для производства упаковки и т.д. Сумма грантов может варьировать от 600 тыс. до 1,2 млн леев. Прием заявок осуществляется до 6 июля 2017 года.

По экспертным оценкам, с учетом динамичного расширения плантаций винограда столовых сортов за последние 15 лет, их доля в общей площади молодых виноградником Молдовы составила 45-55%. Вследствие увеличения площади виноградников столовых сортов, в период 2006-2016 гг. урожаи с них удвоились и превысили 100 тыс. тонн. С конца 2014 года, после подписания соглашения DCFTA, квота для Молдовы на беспошлинный экспорт столового винограда в ЕС установлена в размере 10 тыс. тонн в год.

В последующие два года эта квота молдавскими экспортерами была выбрана в полном объеме. В связи с этим, наличие сертификатов качества и безопасности пищевых продуктов, таких как Global GAP или НАССР/ IFS/ ISO 22000 становятся насущной необходимостью для установления долгосрочных отношений с трейдерами из Евросоюза.