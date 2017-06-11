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Прецедент «The Prodigy»

Прецедент «The Prodigy»

Легендарная британская группа «The Prodigy» 3 июня на центральной площади Кишинева дала фантастическое представление. Это было красочно, эффектно, мощно, динамично! И настолько космично, что временами появлялось ощущение нереальности происходящего. Словно «самые бесшабашные воины рейва» прилетели к нам не из Лондона, а с далекой галактики.

 

Зрители увидели годами отточенное звуковое и световое шоу, прекрасно сбалансированное и проработанное во всех деталях. Для фанов это был давно ожидаемый праздник, и они сразу «ушли в отрыв». Представьте себе: на одной музыкальной драйвовой волне находились 12 тысяч человек одновременно! Многие фанаты специально приехали на концерт из Украины и Румынии. На «разогреве» выступили отечественные коллективы «Carla’s Dreams» и «Ethno Republic».

 

«The Prodigy» исполнили свои самые популярные хиты. Группа считается одной из лидеров бигбит - разновидности современной электронной музыки, появившейся в 1990-х годах. Свой уникальный стиль музыканты создали, соединяя элементы различных направлений, начиная от хардкор-техно и индастриала до электро-рока с вокальными элементами панка. Сейчас в группу входят музыкант-мультиинструменталист Лиам Хоулетт, вокалисты и танцоры Кит Флинт и Максим Реалити. К настоящему времени продано более 20 млн альбомов коллектива.

 

«В Кишинев впервые приехали звезды мирового уровня, выступающие в таком формате, - говорит промоутер Артур Сухих, один из организаторов проекта. - Концерт «The Prodigy» — это прецедент для нашей страны со всех точек зрения: финансовой модели, гонораров артистов, технического обеспечения концерта, организации системы безопасности, инфраструктуры площадки и т. д. Надо отметить, что без партнера – компании «Оrange» - этот проект просто бы не состоялся. Мы остановились на центральной площади Кишинева, как лучшем месте для проведения концерта, потому что только здесь при правильной ценовой политике могла появиться самая демократичная стоимость билета – 200 леев».

 

А легко ли звезды мировой величины согласились выступить в нашей маленькой стране? Евгений Бойко, руководитель «NRG Events», соорганизатора проекта, отметил, что размеры страны, объемы рынка при планировании гастролей значения не имеют. Главное — насколько промоутер может убедить менеджмент группы, что способен выполнить все условия райдера. И гарантировать, что зрители будут «на верху блаженства». Ведь мировые знаменитости нередко скептически относятся к не очень развитым рынкам не потому, что на них вращается мало денег. А из боязни, что поклонники могут не получить того, что должны.

 

Для обеспечения безопасности концерта на территорию было запрещено приносить ...зонты. Имейте в виду на будущее: на случай осадков запасайтесь дождевиками, что гораздо удобнее. Кстати, такова мировая практика при проведении больших ивентов. Во время выступления нельзя запускать дроны. И музыканты очень категоричны в этом: при обнаружении летательных аппаратов концерт моментально прекращается.

 

В райдере коллектива указано, что «The Prodigy» – самая шумная группа мира. Соответственно, организаторы выполнили все требования музыкантов и по части звуковых параметров. Так, в ближайшей к сцене зоне фанаты принимали на себя звук громкостью около 120 децибел.

1270 Автор: Татьяна МИГУЛИHА
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