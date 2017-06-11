Новый глава офиса ВБ в Молдове

Представительница Грузии Анна Ахалкаци станет новым постоянным представителем Всемирного банка в Молдове. Она сменит на этом посту Алекса Кремера, возглавляющего миссию с 2014 года.

Новый глава офиса ВБ в Кишиневе была представлена молдавским властям региональным директором Банка по Беларуси, Молдове и Украине Сату Кахконен. На встрече с премьер-министром Павлом Филипом она отметила, что Анна Ахалкаци имеет богатый опыт работы в структурах ВБ. К своим обязанностям в Молдове она приступит в конце июля.

Помимо работы на протяжении многих лет в Банке, Анна Ахалкаци входила в сформированное в 2004 году «реформаторское правительство» Грузии, возглавляемое Зурабом Жвания. На пост министра инфраструктуры и урбанизации она тогда тоже пришла из Всемирного банка.

Премьер-министр Молдовы пожелал успехов Анне Ахалкаци на новом поприще и высоко оценил вклад в развитие сотрудничества Молдовы и Всемирного банка ее предшественника, Алекса Кремера.