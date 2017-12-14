Правительство взялось за себя

Из-за поездки премьер-министра Павла Филипа с визитом в Белоруссию традиционное заседание кабмина прошло не в среду, а днем позже.

Одним из главных его итогов стало решение правительства наконец-то запустить собственную реформу. Утвержденный новый Закон о правительстве создает правовые предпосылки по реализации реформы центральной публичной администрации.

Как сообщает пресс-служба кабинета министров, Павел Филип подчеркнул в своем выступлении, что речь идет не о количественном изменении министерств и агентств, как это пытаются представить оппоненты власти, а о стремлении укрепить государственные институты. Среди основных целей реформы правительства - четкое разграничение политических и административных функций. Для обеспечения этого будут ликвидированы должности вице-министров, а государственные секретари министерств получат больше административных полномочий. Они же при необходимости будут исполнять обязанности министра.

Помимо сокращенного перечня министерств и ведомств в новом законе содержится пункт, дающий право премьер-министру вносить коррективы в состав кабмина «по упрощенной процедуре». Это избавит правящее ныне в Молдове большинство согласовывать новые назначения министров с президентом.

Все эти изменения будут происходить под эгидой Центра внедрения реформ, который возглавляет Юрие Чокан.

После утверждения столь многообещающей реформы правительство озаботилось и развитием Молдовы в других направлениях. И утвердило План действий по внедрению Национальной стратегии регионального развития на 2016-2020 годы. На эти цели выделено ни много, ни мало - более 7 млрд леев. Эти инвестиции планируется направить на развитие инфраструктуры местного и регионального значения, управления твердыми бытовыми отходами, водоснабжения и канализации, создания туристической инфраструктуры, повышение энергоэффективности зданий и др.

На заседании правительства также были утверждены минимальные требования безопасности при эксплуатации систем распределения природного газа. Они охватывают все этапы потребления газа от проектирования системы газоснабжения до требований безопасности при пользовании «голубым топливом». Принятие документа стало реакцией властей на участившиеся случаи инцидентов и аварий при пользовании газом.

Помимо природного газа, кабинет министров принял меры и в области усиления контроля над алкоголем. Утвержденный проект поправок в различные законодательные акты предусматривает введение ограничений на рекламу спиртных напитков, особенно в образовательных и медико-санитарных учреждениях и вблизи них. Документ запрещает любую рекламу алкогольной продукции, в том числе через средства массовой информации, интернет-сети и телефон, в кино и видео, внутри или на общественном транспорте. Но есть и исключения: разрешается реклама алкогольной продукции по телевидению и радио с 22.00 до 7.00, а также в установленных местными органами власти местах в период национальных праздников и традиционных мероприятий, связанных с производством и реализацией алкогольных напитков.