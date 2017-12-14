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Prima casa стартует осенью

№ 22 (1188) 09 июня 2017

Льготное кредитование покупки жилья молодежью в рамках программы Prima casa планируется запустить осенью, - заявил министр финансов Октавиан Армашу.

 

Выступая в прямом эфире одного из частных телеканалов, министр сказал, что за короткое время будет обсуждена и подготовлена концепция этой государственной программы и принят соответствующий закон, чтобы уже с осени молодые семьи с помощью льготного кредитования могли приобретать свое первое жилье.

 

Кредитами смогут пользоваться молодые семьи, у которых нет своего жилья, нет ипотечных кредитов в банке, и есть необходимый размер дохода, чтобы 50% от него можно было направлять на выплату процентов по кредитам и на погашение тела самого кредита.

 

Министр финансов напомнил, что максимальная сумма кредита не может превышать 1 млн леев, что по нынешнему курсу национальной валюты составляет примерно $55 тыс. При оформлении кредита его получатель должен внести 5% от суммы кредита, получаемого на приобретение первого жилья.

 

Срок кредитования составит 25 лет. Что касается процентных ставок, по которым банки смогут предоставлять молодым семьям кредиты, то они будут детально обсуждены в концепте программы и законодательстве, которое предстоит принять в срочном порядке.

 

По планам правительства, программа Prima casa рассчитана на два года. Ее бюджет 1 млрд. леев.

7670 Автор: ИНФОТАГ , информационное агентство
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