Инвестфорум в Бэлць

Международный бизнес-форум «Инвестиции и возможности сотрудничества» впервые прошел в Бэлць. В мероприятии приняли участие около 220 хозяйствующих субъектов агентов и представителей 75 компаний Румынии, Украины, Российской Федерации, Латвии, Италии, Боснии и Герцеговины, Турции и др..

Организатор форума – Торгово-промышленная палата (ТПП) Республики Молдова при поддержке Европейской сети предприятий (Enterprise Europe Network), центральных и местных органов власти, международных партнеров и организаций по поддержке бизнеса.

Как отмечается в информационном сообщении пресс-службы ТПП, мероприятие было нацелено на продвижение имиджа страны на международной арене, а также отечественной экономики в качестве привлекательного пространства для развития бизнеса и инвестиций.

Президент ТПП Серджиу Харя подчеркнул на форуме, что экономическая эволюция любого государства зависит в значительной степени от регионального развития, которое направлено на активизацию и диверсификацию экономической деятельности, стимулирование инвестиций в частном секторе, содействие сокращению безработицы и росту уровня жизни.

«Сегодняшнее событие нацелено на консолидацию и улучшение экономических отношений между молдавскими компаниями и потенциальными иностранными партнерами в результате роста их конкурентоспособности путем создания дискуссионной платформы и презентации инвестиционных возможностей северного региона Республики Молдова», - подчеркнул президент ТПП РМ.

В свою очередь советник по торговле Делегации ЕС в Республике Молдова Василе Плэмэдялэ заявил, что в контексте двусторонних отношений между Молдовой и Европейским союзом существовала и существует положительная эволюция. Одним из факторов, способствующих росту торговли, стало Соглашение о свободной торговле между РМ и ЕС. Порядка 65% от общего объема молдавского экспорта поставляется в страны ЕС.

Форум завершился двусторонними встречами между представителями отечественного и зарубежного бизнеса. Также в рамках мероприятия был организован «круглый стол» на тему «Дуальная система: опыт, возможности, выгоды».