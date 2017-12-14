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Гагаузию хотят «прокатить»

№ 22 (1188) 09 июня 2017

Законопроекты, касающиеся внесения поправок в законодательство о Гагаузской автономии, могут быть исключены из повестки дня парламента. Это стало известно после того, как в среду парламентская комиссия по юридическим вопросам, назначениям и иммунитету решила внести в законопроекты ряд принципиальных поправок.

 

В частности, из законопроектов исключили поправку в Закон «Об административно-территориальном устройстве Республики Молдова». Она предусматривала введение «особого уровня управления» для Гагаузии. До сих пор Гагаузия, вопреки автономному статусу, относилась ко второму уровню, что уравнивало ее с простым районом. Власти автономии настаивали на «особом» уровне управления. Эта формулировка была согласована на протяжении года специальной комиссией депутатов парламента Молдовы и Народного собрания Гагаузии (НСГ).

 

Члены юридической комиссии выразили недоумение новым определением, которого до сих пор не было в молдавском законодательстве. Они исключили это «нововведение». Комиссия также предложила исключить из Закона «Об административно-территориальном устройстве РМ» положение о том, что изменение статуса АТО Гагаузия, вход и выход населенных пунктов в/из состава автономно-территориального образования Гагауз Ери осуществляются в соответствии с нормами закона 1994 года об особом правовом статусе Гагаузии.

 

Второй законопроект, который согласован депутатами парламента Молдовы и НСГ, предусматривает поправки в Закон о местном публичном управлении. Поправки предполагали, что порядок организации и функционирования органов местного публичного управления особого уровня регулируются этим законом в части, которая не противоречит нормам Закона «Об особом правовом статусе Гагаузии». Комиссия раскритиковала законопроект, который, по мнению членов комиссии, противоречит многим другим законодательным актам РМ. Депутаты исключили несколько поправок в разные законодательные акты. В результате, в законопроекте осталась одна поправка. Она оговаривает, что «органами публичного управления Гагаузии, посредством которых реализуется автономия, являются НСГ как представительный и законодательный орган, глава Гагаузии и Исполком как исполнительный орган».

 

Представители Гагаузской автономии в заседании не участвовали. Представляющий Гагаузию депутат от Партии социалистов Федор Гагауз выразил сомнения в целесообразности принятия законопроектов в новой редакции. «В законопроектах ничего не осталось. Работали больше года, а парламентская комиссия все перечеркнула в одночасье», - сказал Гагауз журналистам.

 

Депутат Владимир Цуркан сказал, что вынесет вопрос на заседание Постоянного бюро парламента. Он заявил, что фракция Партии социалистов будет настаивать на принятии законопроектов в первоначальном варианте, а также на рассмотрении и третьего проекта из согласованного рабочей группой пакета. Он предусматривает внесение поправки в закон «Об особом правовом статусе Гагаузии», согласно которой любое изменение этого закона возможно только по согласованию с Народным собранием Гагаузии.

 

Проекты, разработанные депутатами парламента РМ и Народного собрания Гагаузии (НСГ), были внесены в парламент год назад. До сих пор их рассмотрение откладывалось под предлогом того, что либералы выступают против. После того как Либеральная партия вышла из правящей коалиции, два из трех проектов предлагалось включить в повестку дня заседания на 2 июня. Однако, в начале заседания было предложено перенести их, чтобы получить заключение юридической комиссии. В пятницу парламент вернется к этому вопросу.

7460 Автор: ИНФОТАГ , информационное агентство
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