А инвестора все нет

С 26 по 30 июня на Фондовой бирже Молдовы пройдет очередной аукцион по продаже пакетов акций, принадлежащих государству. Он замкнет десятилетний цикл биржевой приватизации, который начался в ноябре 2007 года с пробного аукциона №1. Опыт удался, из 83 выставленных тогда на продажу пакетов было продано 34 на сумму более 77 млн леев.

К тому моменту уже действовал закон «Об управлении государственной собственностью и ее разгосударствлении», принятый в мае того же года. В приложении к нему назывались пакеты акций 267 акционерных обществ, подлежащих приватизации. Поскольку начало оказалось многообещающим, правительство оперативно разработало специальный Регламент о продаже акций публичной собственности на фондовой бирже (принят 13 февраля 2008 года). И понеслось.

За десять лет было организовано 30 аукционов, в ходе которых было заключено 194 сделки, выручка государства составила более 1,2 млрд леев. Пик продаж пришелся на 2008 год, потом до Молдовы докатился мировой финансовый кризис. И дальнейшие торги уже шли с переменным успехом.

К концу прошлого года показалось, что биржевая приватизация в том виде, в котором она пребывала в течение целого десятилетия, выдохлась. Два аукциона прошли с результатом, близким к нулю. Но первый аукцион 2017-го в марте снова принес приличную прибыль в 73 млн леев, проданы были пакеты акций 7 обществ, включая два дорогих.

Однако, инвесторы ожидали большего, и если не от первого аукциона, то хотя бы от второго. На этот год правительством была намечена вторая, после боновой, большая приватизация. Правительство грозилось выставить на торги, наконец, акции таких предприятий, как Red-Nord и Red Nord Vest, телекоммуникационная компания Moldtelecom, авиакомпания Air Moldova. И, может быть, чего-нибудь еще.

И вот, объявлен второй тур приватизации-2017. Оказалось, что Агентство публичной собственности выставило на продажу остатки прошлого тура, и это касается не только биржевого аукциона, но и конкурсов — инвестиционного и коммерческого. В списке аукциона 14 объектов, из которых нет ни одного нового. Агентство придерживается старой тактики — на любой объект однажды найдется свой инвестор, надо только подождать и «нащупать» продажную цену. Из списка самого первого аукциона 2007 года до этого дня сохранился один единственный объект - «Ceramica-T». Старожил подешевел с 20 леев (номинальная цена) до 4,24 лея. А инвестора все нет. В некоторых случаях акции дорожают к очередным торгам, и как уже случалось, именно в этот момент они и продаются. Создается впечатление, что Агентство все-таки получает некие сигналы из мира инвесторов. Это касается только крупных и дорогих объектов. Кстати, в списке майского аукциона осталось два таких объекта, и оба подорожали: акции АО «Barza Alba» оцениваются в 240 леев (в марте они выставлялись по 230), АО «Tutun CTC» - 58,5 лея (58 леев).

Нынешний раунд приватизации завершится в конце июня. Удастся ли государству что-то продать, пока сказать сложно. В 2017 году доходы от продажи госимущества запланированы в сумме 220 млн леев по итогам трех раундов. Пока в марте удалось продать имущества почти на 80 млн леев.