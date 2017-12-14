Дилемма Нацбанка

Из опубликованной на этой неделе информации об изменении официальных резервных активов за май стало известно, что Национальный банк Молдовы за прошедший месяц осуществил интервенций на внутреннем валютном рынке в виде покупки на сумму, эквивалентную $36 млн.

Это самая крупная закупка Нацбанком инвалюты на внутреннем рынке c сентября прошлого года. Однако, после этой интервенции регулятора курс молдавского лея укрепился за месяц по отношению к евро на 3,2%, а к доллару – на 5,4%.

Некоторые специалисты коммерческих банков (см. «ЛП» №21) объясняют майский скачок курса лея недостаточно активной позицией Национального банка. Судя по их отзывам, покупка НБМ на внутреннем рынке $36 млн в мае прошла «незамеченной». Это какая же часть заявок на продажу инвалюты не была удовлетворена, чтобы у банков создалось впечатление «пассивности» регулятора?

Официальный ответ на этот вопрос мы узнаем после опубликования в двадцатых числах июня статистических данных об объемах «чистого предложения» со стороны физических лиц и «чистого спроса» со стороны юридических лиц.

А пока вспомним, какими были интервенции регулятора весной 2016 года. Тогда НБМ в марте купил на внутреннем рынке $11 млн, в апреле – более $108 млн, в мае – около $48 млн. Итого за три весенних месяца - $167 млн.

Массированные интервенции весной 2016 года удержали курс лея от укрепления. Более того, евро тогда даже немного (+0,8%) подорожал.

Иное дело в текущем году. Сложив интервенции НБМ на $28 млн в марте, апрельские $9,5 млн и майские $36 млн, получим всего 44% от прошлогоднего уровня. Как результат, молдавский лей подорожал за три весенних месяца к евро на 3,7%, а к доллару США - на все 9%.

Иностранные специалисты, несколько лет назад проводившие специальные исследования в Молдове, пришли к выводу, что критическим для экономики страны отклонением курса лея в течение года будет превышение отметки в 15%. Означает ли это, что пока курс лея не укрепится до 17 MDL/USD то, по большому счету, и беспокоиться нечего?

Если дело касается именно доллара США, то укрепление курса лея в пределах 15% не должно стать фактором негативных последствий для экономики. В долларах оплачиваются поставки энергоносителей, так что ослабление его курса объективно удешевляет для Молдовы стоимость «критического» импорта. С другой стороны, контракты на поставки молдавских товаров с оплатой в долларах США традиционно составляют не столь значительную часть объема экспорта РМ.

Другое дело - курс молдавского лея к единой европейской валюте. Тут, как утверждают специалисты комбанков, отклонение от прежнего курса не то что на пятнадцать, а даже на десять процентов является «критическим». Более того, они говорят, что для их клиентов, экспортирующих товары в страны ЕС, понижение курса евро к молдавскому лею даже на 5% представляется «существенным».

Именно поэтому, на фоне уже укрепившегося лея, предстоящие три-четыре месяца вызывают нервозность как у самих экспортёров товаров в страны ЕС, так и у тех кредиторов, которые предоставили им кредиты в национальной валюте.

Подорожавший лей сделал и так более дорогие кредиты в нацвалюте ещё более сложными в обслуживании. Особенно для тех заёмщиков, для которых основным источником дохода являются экспортные поставки. Пойдут ли банки на снижение ставок по кредитам для своих клиентов, которые при экспорте за доллары и евро потеряли и ещё потеряют на курсовой разнице? «Вы еще спросите, как часто заемщики страхуются от неблагоприятной курсовой разницы», - неласково ответили на этот вопрос в одном из банков. В другом учреждении сказали, что теоретически (!) ставка может быть пересмотрена и в сторону понижения, если речь идет о долгосрочных кредитах. И добавили: «Но это маловероятно, если только в целом по системе ставка по леевым кредитам не снизится на пару процентов». В третьем банке на тот же вопрос ответили вопросом: «За счет каких ресурсов мы можем снижать ставки по действующим кредитам в нацвалюте? Может, за счет повышения ставки для заемщиков, которые взяли у нас кредиты в инвалюте, для них ведь укрепление курса лея выгодно?»

Кстати заметим, что устойчивая тенденция ослабления доллара и евро к молдавскому лею способна стимулировать спрос на кредиты в иностранной валюте. Соответственно, в перспективе, выросший спрос на инвалюту со стороны заёмщиков может определить «градус интереса» банков к привлечению инвалюты на срочные депозиты. Но многое будет зависеть от того, как поведет себя курс лея в ближайшие три-четыре месяца.

В этой связи банкиры обращают внимание на данные об интервенциях НБМ за период июнь-август 2016 года. В сумме за три летних месяца они составили тогда $187 млн. Еще $63 млн регулятор приобрел на внутреннем валютном рынке в сентябре. И только после этого курс лея к корзине двух основных иностранных валют показал в 2016 году слабый тренд к ослаблению.

Если в прошлом году для удержания курса лея от укрепления с июня по сентябрь включительно потребовались интервенции НБМ на сумму в $250 млн, то сколько может потребоваться в предстоящие четыре месяца текущего года?

Или перефразируя этот вопрос: готов ли регулятор для поддержания достигнутого паритета молдавского лея с единой европейской валютой скупить на внутреннем рынке «избыток» инвалюты на такую же сумму, как в прошлом году?

Для НБМ этот вопрос естественным образом трансформируется в задачу: а как выпуск дополнительных 4,5 млрд леев, которые надо будет заплатить наличными за приобретение тех самых $250 млн, скажется на денежно-кредитном рынке. Вопрос риторический – конечно же, такая, и даже вдвое меньшая, сумма будет стимулировать темпы инфляции.

Перед Национальным банком Молдовы стоит дилемма – как, не допуская дальнейшего ускорения темпов инфляции, сдерживать укрепление курса лея. В случае, если предложение к продаже инвалюты со стороны населения в текущем году окажется не меньше, чем в прошлом, решить эту задачу можно будет только посредством повышения базисной ставки. Можно также попробовать подсократить избыток «горячего предложения» инвалюты, настояв на повышении ставок по срочным депозитам в инвалюте. Вот только как?