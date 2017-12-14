Резервы растут

Резервы валюты Национального банка Молдовы (НБМ) превысили на конец мая $2,335 млрд, увеличившись за месяц на $44,42 млн. По сравнению с началом года рост составил $129 млн, а с аналогичным периодом 2016 г. - $443 млн.

Как сообщили в НБМ, увеличению официальных резервных активов в мае способствовало, главным образом, осуществление интервенций на внутреннем валютном рынке в виде покупки валюты на $36 млн. Также получен второй транш кредита от МВФ в рамках расширенного механизма кредитования (ECF) - $7,13 млн. Сказалось и увеличение обменных курсов валют, входящих в состав валютных резервов по отношению к доллару США – прирост составил $5,14 млн. Были и другие факторы: получение минфином кредитов и грантов для реализации инвестиционных проектов - $3,14 млн; прибыль от управления валютными резервами - $2,23 млн; получение минфином займa от Международной ассоциации развития на пополнение государственного бюджета - $1,75 млн; чистые поступления, относящиеся к обязательным резервам лицензированных банков в иностранной валюте - $0,73 млн.

В то же время, на уменьшение официальных резервных активов повлияли платежи минфина - $7,08 млн; платежи, относящиеся к обслуживанию внешней задолженности РМ - $5,16 млн; переоценка ценных бумаг инвестиционного портфеля - $0,21 млн.

Резервы валюты НБМ на конец мая 2016 года составляли $1,892 млрд. Исторического максимума они достигали 14 декабря 2013 г. - $2,827 млрд.