Инвесторы могут купить долги

Потенциальный иностранный инвестор может выкупить у Национального банка Молдовы (НБМ) облигации министерства финансов, которые были выпущены для исполнения гарантий государства по срочным кредитам для трех проблемных банков.

В интервью агентству «ИНФОТАГ» министр финансов Октавиан Армашу сказал, что теоретически такая возможность существует.

«После такого выкупа инвестор, обладая облигациями минфина, уже будет иметь отношение с эмитентом», - отметил министр.

При этом он обратил внимание на то, что в законе об эмиссии облигаций предусмотрено специальное ограничение, согласно которому НБМ может продать инвестору не более 40% от эмиссии облигаций.

«Такое ограничение сделано для того, чтобы долг государства не попал в сомнительные руки», - сказал министр.

На вопрос о том, не будет ли для бюджета 2017 года затруднительно выплатить 500 млн леев для погашения первой партии облигаций, министр напомнил, что в бюджете на текущий год средства для гашения облигаций НБМ запланированы.

«Причем, это будет сделано не из налоговых поступлений. И в последующие годы мы будем делать все таким образом, чтобы выкуп облигаций осуществлялся не из прямых налоговых поступлений в бюджет», - подчеркнул министр финансов Октаиван Армашу.