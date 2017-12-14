Не бывает слишком поздно

Правительство Молдовы приняло постановление о присоединении к решению Совета глав правительств государств-участников Содружества независимых государств о Концепции стратегического развития железнодорожного транспорта государств СНГ до 2020 года.

Эта Концепция была принята в С.Петербурге шесть лет назад, в октябре 2011 года, а разработка и согласование проекта документа продолжались с 2008 года. В момент принятия Концепции ее подписали главы правительств Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, России, Таджикистана, Украины. В числе не подписавших оказалась Молдова.

Концепция предусматривает выработку согласованных подходов к развитию железных дорог и определяет комплекс мер, направленных на совместное эффективное обеспечение железнодорожных перевозок пассажиров и грузов в международном сообщении. Документ является основой для разработки международных нормативных актов и межгосударственных целевых программ в сфере железнодорожного транспорта. Одно из основных направлений сотрудничества - развитие скоростного пассажирского сообщения.

В ходе реализации Концепции предполагается обеспечивать кооперацию стран СНГ в области разработки, производства и внедрения технических средств нового поколения с высокими эксплуатационными и экономическими характеристиками, сформировать систему логистических центров и транспортных коридоров, разработать механизмы привлечения инвестиций, повысить оперативность взаимодействия путем согласованного применения новейших информационно-коммуникационных технологий.

В январе 2013 года правительство Молдовы вернулось к обсуждению Концепции. Тогда отмечалось, что необходимость подписания документа обусловлена тем, что на долю государств СНГ приходится около 90% международных железнодорожных перевозок из нашей страны. Кроме того, железные дороги СНГ, включая Молдову, используют колею шириной 1520 мм. Одобрив тогда проект, правительство заявило о продолжении переговоров для подписания Концепции.

И вот в мае 2017 года правительство утвердило присоединение к Концепции, поручив министерству иностранных дел известить об этом Исполнительный комитет СНГ, а министерству транспорта - принять необходимые меры по ее реализации. Но с некоторыми оговорками. Так, Молдова будет участвовать в реализации Концепции, но за исключением мероприятий, предусматривающих гармонизацию и унификацию национального законодательства, а также формирование единого информационного пространства в рамках СНГ.

По мнению независимых экспертов в сфере железнодорожного транспорта, присоединение к Концепции — это вчерашний день. С тех пор появилось множество актуальных вопросов, которые требуют принятия неотложных мер. В том числе с целью увеличения грузопотока. Что касается пункта о неучастии нашей страны в формировании единого информационного пространства, такое пространство уже формируется. «Железная дорога Молдовы» подключена к автоматизированной информационной системе «Российских железных дорог», без чего пассажирам невозможно было бы приобретать билеты на транзитные поезда. Получается, Молдова намерена сделать шаг назад, а не развивать сотрудничество.

Россия уже разработала стратегию развития своего железнодорожного транспорта до 2030 года, в соответствии с которой запланировано построить порядка 16 тыс.км. железных дорог в различных регионах страны. В свою очередь, правительство Молдовы приняло в мае постановление об изменении категории назначения некоторых земель, передаче в управление министерства транспорта и в пользование госпредприятия «Железная дорога Молдовы» земельных участков в связи со строительством железнодорожной линии Кахул-Джурджулешть.

На самом деле речь идет о строительстве, которое завершилось почти десять лет назад. Дорога Кахул-Джурджулешть строилась в 2007 году и торжественно была сдана в эксплуатацию в июле 2008 года. По ней ходили пассажирские и грузовые поезда. Сейчас некоторые участки подлежат ремонту, однако расширения дороги с одной колеи на две не запланировано. Проблема в том, что за весь прошедший период земли не были переданы на баланс «Железной дороги Молдовы» и по-прежнему принадлежат различным собственникам. То есть, сдача объекта юридически до сих пор не доведена до конца.

В приложении к постановлению правительства перечислены земельные участки, которые переходят в собственность государства. В частности, передаются находящиеся в общественной собственности земли сельхозназначения сел Джурджулешть, Колибаш, Вэлень, Слобозия Маре, и др. Передаются земли министерства юстиции, окружающей среды, минфина, агентства «Moldsilva», «Apele Moldovei»; земли купленные Агентством земельных отношений и кадастра у граждан; переданные местными публичными органами. Итого получается 178 гектаров.

После того, как будет решена задача десятилетней давности по передаче земель, станет возможным проводить международные тендеры и привлекать зарубежных инвесторов для ремонта и модернизации железной дороги.