Демпартия решает за всех

На этой неделе заседания парламента в четверг вновь не случилось. Во вторник, 6 июня, глава законодательного органа Андриан Канду отправился с рабочим визитом в Швейцарию, а без него, так уж сложилось, пленум не созывают.

И это несмотря на то, что его мог бы заменить один из двух вице-спикеров. Благо, в минувшую пятницу, неожиданно и очень оперативно, освободившееся после сложения Лилией Палихович депутатского мандата кресло вице-спикера занял Юрие Лянкэ. При этом в зале заседаний парламента на тот момент остались только демократы и члены народной европейской группы. Остальные фракции покинули заседание в знак протеста.

Но правящему большинству, которое отныне представлено только Демпартией (хотя на выборах получила только четвертый результат), не привыкать принимать решения «за всех». Господин Канду заявил, что неоднократно предлагал парламентской оппозиции выдвинуть своего представителя на эту должность, но она отказалась. Вот и возникла идея приобщить к руководству парламентом Юрие Лянкэ. Некоторые аналитики предположили, что на новоиспеченного вице-спикера будет возложена задача по развитию диалога с европейскими структурами. Считается, что бывший премьер, во время которого была проведена основная работа по подписанию Соглашения об ассоциации ЕС-РМ, пользуется уважением в Брюсселе, что немаловажно для действующей власти.

Также в минувшую пятницу фракция социалистов выдвинула простой вотум недоверия министру иностранных дел и европейской интеграции Андрею Галбуру. Произошло это после того, как парламентское большинство отклонило предложение ПСРМ о слушаниях министра и директора СИБ Михая Балан о причинах объявления пяти российских дипломатов персонами нон-грата. По словам Влада Бэтрынча, высылку сотрудников посольства РФ следует воспринимать, как «провокацию с геополитическим оттенком» и беспрецедентное событие в истории Молдовы.

«Считаем, что это серьезный удар по молдавско-российским отношениям, прямая атака органов, принявших это решение, в отношении президента, предпринявшего усилия для улучшения отношений между двумя странами. Это атака на сотни тысяч трудовых мигрантов из РМ, которые трудятся в России, а также молдавских экспортеров, увеличивших в текущем году поставки продукции на российский рынок», - обосновал требование социалистов депутат.

Тем временем депутат Роман Боцан зачитал декларацию от имени Либеральной партии, что они выходят из правящей коалиции. Основной аргумент либералов – их партнер по коалиции, Демпартия, плетет интриги против представителей ЛП с целью «очернения» формирования, а аресты экс-министра транспорта Юрия Киринчука и столичного градоначальника Дорина Киртоакэ «носят политический характер». Либералы обвинили бывших коллег по коалиции, что ДПМ подчинила себе все правовые институты, чтобы «уничтожить всех политических оппонентов».

Замминистра внутренних дел Олег Бабин представил депутатам проект закона о судебно-геномной регистрации. По его словам, создание базы ДНК позволит устанавливать неопознанные трупы, личности погибших лиц или лиц, пропавших без вести в результате чрезвычайных ситуаций, преступлений, имеющих террористический характер, предупреждать и пресекать акты, которые представляют опасность для национальной безопасности.

Чиновник отметил, что в настоящее время у правоохранительных органов нет возможности проводить анализы ДНК в стране и, при необходимости, МВД обращается к зарубежным коллегам. В 2013-2017 гг. по просьбе молдавских структур в Румынии было проведено 15 таких анализов (бесплатно). Но это не может длиться до бесконечности, поэтому нужно создавать собственную базу для таких исследований.

Лидер народно-европейской парламентской группы Валериу Гилецки поинтересовался, какова цена вопроса, и сможет ли государство покрыть солидные вложения, необходимые для создания и содержания лаборатории, а также ведения госрегистра геномных данных. Олег Бабин подтвердил, что проект довольно дорогостоящий. По предварительным оценкам, на подготовку помещений, приобретение оборудования, расходных материалов на один год, подготовку персонала потребуется не менее 3,5 млн евро. После этого, обеспечение полноценной деятельности лаборатории ежегодно будет обходиться в 250-500 тыс. евро, в зависимости от количества проведенных экспертиз.

МВД рассчитывает получить средства на создание лаборатории из внешних источников. И уже обратилось за соответствующей помощью к посольствам США, Германии, Швеции. Авторы рассчитывают, что часть необходимых финансовых ресурсов на эти цели будет выделена из бюджетной поддержки в размере 57 млн евро, которую в ближайшие четыре года намерен оказать ЕС на внедрение стратегии реформирования молдавской полиции. Депутаты также поинтересовались, смогут ли физические лица получать услуги на платной основе. Получив утвердительный ответ, они одобрили проект в первом чтении.

Бурные дискуссии развернулись вокруг проекта закона о ряде мер контроля на границе, таможенному контролю и по обеспечению налогового режима в ходе совместного контроля на некоторых пунктах пропуска на молдавско-украинской границе. В частности, речь идет о пункте пропуска Кучургань-Первомайск.

По словам одного из авторов инициативы Еуджена Карпова, в настоящее время власти не контролируют участок границы протяженностью порядка 460 км по приднестровскому периметру. В то же время, одно из соглашений, подписанное правительствами Молдовы и Украины еще в 1997 г., предусматривает определенное количество пунктов пропуска, на которых власти договорились установить совместный контроль. Среди них и Кучургань-Первомайск, который является главным пунктом перехода границы по приднестровскому периметру.

Основная цель проекта в том, чтобы предоставить правительству право внести изменения в систему налогового и таможенного контроля на границе. Сделано это будет в отступление от положений налогового и таможенного кодексов, ряда законов, в том числе, о порядке ввоза/вывоза физическими лицами товаров, о таможенном тарифе и пр. Отметив, что принятие закона требует срочности, Карпов рекомендовал поддержать проект.

«Проект вызывает много вопросов. И главный из них связан с тем, каково назначение этого документа? Те грузы, молдавские или следующие в Молдову, которые собираются контролировать совместно в Кугургань, они как туда попадут? Через территорию Приднестровья? Как «приднестровские власти» в отношении этих грузов будут себя вести? Сегодня вы предлагаете отступление от положений действующего законодательства, а дальше что? Проверяться будут экспортируемые или импортируемые грузы? И вообще, зачем этот вопрос нужно выносить в парламент, если пункты совместного контроля уже действуют на севере республики и там технологии, порядок, как и положено, определены Таможенной службой и правительством? Мне кажется, что этот закон к облегчению деятельности молдавских экономических субъектов не имеет никакого отношения», - отметил коммунист Олег Рейдман.

Несмотря на множество вопросов, Еуджен Карпов вновь подчеркнул необходимость утверждения проекта и введения контроля. «Сегодня не существует инфраструктуры, практики, юридической базы для осуществления полного контроля на этом сегменте границы. Поэтому на первом этапе, предположительно полгода, молдавские структуры будут участвовать в мониторинге и регистрации экспортных операций. Думаю, экономические субъекты из Приднестровья заинтересованы в использовании данных экспортных путей, более приближенных к ним. Как будут функционировать другие структуры по выдаче сопроводительных документов для экспортируемых товаров – задача правительства», - уточнил депутат.

Демократ Корнелий Дудник поинтересовался, придется ли через полгода экономическим субъектам Приднестровья регистрироваться в Молдове и осуществлять здесь налоговые и таможенные платежи? Еуджен Карпов поспешил заверить, что установление совместного контроля не направлено против предпринимателей региона. «Напротив, соблюдая правила, им будет проще осуществлять внешнеэкономическую деятельность. Не будут другие выплаты или налоги, которые бы усложнили их работу. Речь идет исключительно о регламентировании определенных процедур», - отметил Карпов. И, несмотря на множество вопросов, которые вызвал проект, он был одобрен в первом чтении.

Замминистра труда, социальной защиты и семьи Виорика Думбрэвяну представила депутатам проект, который был принят сразу в двух чтениях. Он предусматривает появление в стране еще одной категории плательщиков взносов соцстрахования. Ими станут «физические лица, осуществляющие независимую деятельность в сфере розничной торговли, за исключением подакцизных товаров». Сумма взносов будет фиксированной на каждый бюджетный год. На 2017 год она составляет 7512 леев.

Конституционный суд утвердил мандаты двух депутатов парламента. Ими стали по списку Партии социалистов Олег Кучук и Серджиу Гроза. Они займут места Андрея Негуцы и Виктора Сорочана, назначенных послами в Россию и Беларусь, соответственно. Фракция ПСРМ насчитывает 24 депутата из 101-го.

