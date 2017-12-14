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ЕС требует срочных разъяснений

№ 22 (1188) 09 июня 2017

Секретариат Европейского энергетического сообщества, делегация ЕС в Молдове и советник высокого уровня ЕС по энергетической политике направили совместное письмо министру экономики Молдовы и попросили срочно разъяснить ситуацию с поставками электроэнергии в страну.

 

Как отмечается на сайте Energy Community, недоумение внешних партнеров вызвало возвращение Молдовы к закупкам электроэнергии, произведенной в Приднестровье.

 

В письме напоминается, что в конце марта международный тендер, организованный молдавскими компаниями-операторами, выиграла украинская компания DTEK Trading, с которой подписала договор госкомпания Energocom. Процедура закупок контролировалась Группой наблюдателей, членами которой были представители Секретариата Энергетического сообщества, Делегации ЕС в Молдове и советника высокого уровня ЕС по энергетической политике. Процедура закупок регулировалась Руководством, разработанным Секретариатом Энергетического сообщества и утвержденным министерством экономики.

 

Авторы письма отмечают, что Молдавская ГРЭС также была участником тендера, но проиграла, так как запросила более высокую цену за свою электроэнергию.

 

Европейские эксперты высоко оценили организацию тендера, отметив настоящую конкуренцию между государственным трейдером Energocom, который закупает электроэнергию в Украине, и расположенной в Приднестровье Молдавской ГРЭС.

 

Однако, как было отмечено в их отчете, «еще есть много моментов, над которыми необходимо работать». В частности, отмечалось, что Нацагентство по регулированию в энергетике в рамках группы наблюдателей заняло довольно неактивную позицию, а роль министерства экономики во всей процедуре, наоборот, была слишком заметной, учитывая его связь с Energocom.

 

Группа рекомендовала устранить эти недоработки при подписании нового контракта в 2018 г., а среднесрочной целью следует сделать углубление реформы рынка ресурсов электроэнергии в Молдове и дальнейшую интеграцию с энергорынком Украины

 

Украинская компания DTEK Trading пока никак не отреагировала на решение молдавских партнеров ограничить объемы закупаемой у нее электроэнергии.

 

Как известно, Молдова производит лишь 20% потребляемой электроэнергии. В начале недели Energocom объявил, что будет закупать у украинского поставщика лишь 30% необходимого импорта электроэнергии, а 70% - у МГРЭС, с которой подписан контракт по цене на 10% ниже. Минэкономики приветствовало подписание контракта, считая, что наличие двух поставщиков станет гарантией бесперебойного электроснабжения РМ.

7430 Автор: ИНФОТАГ , информационное агентство
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