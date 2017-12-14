Кино на новый лад

Одно их главных культурных событий Молдовы — ежегодный Международный фестиваль документального кино «CRONOGRAF» - завершился 30 мая в Культурном центре «Одеон».

Гран-при XIV выпуска в размере 2 500 евро, предоставленный Швейцарским агентством по развитию и сотрудничеству, получил фильм «История супружеской жизни» чешского режиссера Хелены Трестиковой.

Лента удостоилась приза «за показ изменений в современном мире через историю одной семьи» - так обосновало свой выбор жюри. Хелена Трестикова второй раз становится победительницей «CRONOGRAF»: первый трофей получила в 2008 году за фильм «Марчела».

В этом году установлен рекорд по количеству работ, участвовавших в предварительном отборе: более 700 фильмов из 82 стран. Таким образом, почти треть планеты представила фильмы на молдавский кинофорум. При отборе главное — идея фильма, послание. Конечно, режиссура и драматургия. Также учитывается и такой нюанс: насколько фильм может быть интересен в Молдове. Ведь одна и та же лента, даже самая лучшая, может быть по-разному воспринята в разных странах.

В главном разделе конкурса приняло участие 16 полнометражных документальных фильмов и 5 короткометражных. 12 фильмов в разделе cadRO (повествующих о румынских диаспорах во всем мире). 9 лент из Молдовы в разделе «продукция местного ТВ». И в категории для подростков «Один лайк для документального кино» участвовало 10 работ.

Приз в категории «Лучший короткометражный фильм» получила лента «Учитель физкультуры, золото и река» из Кыргызстана режиссера Аманбека Азхимата. Приз зрительских симпатий в главном разделе достался режиссеру из Австрии Павлу Кузуйок за фильм «Secondo me». Приз за лучшую операторскую работу получила лента «Ama-San» португальско-швейцарского производства режиссера Клаудии Варехао.

Лучшим фильмом отечественного производства стал «Кто любит и отпускает» режиссера Виктора Галушка (премия 7 000 леев).

Приз в разделе cadRO размером 3 000 RON достался ленте «В поисках потерянного отца» румынского режиссера Ионуца Теяну. Фильмы в разделе «Один лайк для документального кино» оценивало жюри из лицеистов. Юные любители кино присудили премию короткометражной ленте «Видите?» испанского режиссера Пэтти Бонет (приз в 10 000 леев). Лицеисты отметили, что фильм-победитель показывает новый и искренний взгляд молодежи на документальное кино.

Министерство культуры Молдовы предоставило специальный приз жюри в размере 1 000 евро фильму «Люди села» (Болгария), режиссер Цветан Драгнев. Голландский фильм «Бизнес, как обычно» режиссера Алекса Питстра получил специальный приз основного раздела за мужество, с которым показал на экране личную историю и отражение отношений между людьми, которые принадлежат к разным культурам.

Уже второй год программой UN Women Moldova вручается специальный приз в размере 544 евро для фильмов, посвященных проблемам борьбы за права женщин и гендерного равенства. Победил фильм «Женщины +» (Россия) режиссер Настя Кузякова.

Говоря о тенденциях современного документального кино, директор фестиваля «CRONOGRAF» Вирджилиу Мэрджиняну отметил, что чувствуется улучшение технического обеспечения съемочного процесса. «Все больше специалистов получают возможность приобретать качественное оборудование. Хотел бы отметить такую тенденцию: документальные фильмы становятся все продолжительнее. И уже приближаются к художественным: можно смотреть документальный фильм длиной полтора часа с таким же интересом, как художественный. Западные кинотеатры параллельно с игровыми картинами включают в программу и документальное кино. И это, на мой взгляд, очень важно и правильно. Судьба человека по-прежнему остается главной темой документального кино, преобладают ленты социальной направленности».

В этом выпуске состоялась премьера нового проекта: «CRONOGRAF&Music» — сочетание кино и музыки. На пешеходной улице Е. Доги была оборудована сцена, на которой с 19-00 до 21-00 проходили концерты, после 21-00 показывали внеконкурсные фильмы фестиваля.

Вот уже несколько лет «CRONOGRAF» включен в акцию «Ночь музеев»: в Национальном музее истории проходят традиционные показы фестивальных лент.

Как отметил Вирджилиу Мэрджиняну, молдавский фестиваль — небольшой, но очень «семейный», можно сказать, атмосферный. За несколько дней все участники и гости успевают перезнакомиться, пообщаться, стать друзьями и договориться о совместных проектах. И таковых за эти годы было создано немало. На крупных фестивалях этого нет.