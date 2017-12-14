Специальный гость Descoperă

Второй фестиваль классической музыки Descoperă под открытым небом пройдет в Бутучень (Старый Орхей) с 9 по 11 июня. На нем классические произведения исполнят более 400 музыкантов, в основном - симфонического оркестра Национальной филармонии под руководством специального гостя фестиваля, австрийского дирижера Фридриха Пфайффера.

Как сообщили в министерстве культуры, программа фестиваля состоит из жемчужин классической музыки - от барокко до периода романтизма.

«Цель фестиваля - пробудить людей к действию, приобщить их к музыке, к искусству и просто получить удовольствие от творческой атмосферы», - сказала министр Моника Бабук.

Откроет фестиваль в пятницу, 9 июня, солист Национальной филармонии Сергей Мушат, который исполнит арию из оперы Джузеппе Верди «Риголетто». 10 июня артисты театра оперы и балета покажут оперу «Кармен» в постановке итальянского режиссера Андреа Баттистини. Кульминацией праздника станет музыка Йоганна Штрауса в исполнении Симфонического оркестра.