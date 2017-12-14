Минздрав лишился «сателлита»

В конце мая вступил в силу закон, согласно которому минздрав официально передал часть полномочий Агентству по лекарствам и медицинским изделиям (AMDM). В новом статусе Агентство перешло в подчинение кабмину, став финансово самостоятельной структурой.

О том, что AMDM тесно в роли «сателлита» было понятно давно. Особенно явно это просматривалось в вопросе госзакупок и регистрации цен на лекарства, что привело к распылению полномочий между Агентством и минздравом, постоянному конфликту интересов. Большинство действий AMDM предусматривало длительный этап согласований с минздравом, а это неоднократно затягивало процедуру поставок и приводило к срыву обязательств по тендерам. Чиновники, наконец, признали, что лекарственный кризис, начавшийся в 2014 году, был вызван в т. ч. бюрократизацией системы.

Так, почти весь 2015 год дистрибьюторы работали «в минус», осуществляя закупки по заниженным ценам, индексировать которые минздрав не успевал. На каждую поставку в $1 млн прямые убытки импортера варьировали в пределах 4 млн леев. Когда курсовая валютная разница превысила 15%, ряд поставщиков были вынуждены сократить ассортимент. Из 5,4 тыс. зарегистрированных в Молдове препаратов в обороте остались не более 3 тыс. В результате, в 2016 году фармацевтическая розница столкнулась с дефицитом: импортеры отказались от ввоза медикаментов по установленным минздравом ценам, либо регистрируют их, но не поставляют на рынок.

В двоякой ситуации оказалось и AMDM. С одной стороны, оно выдвигало некорректные правила игры поставщикам, с другой — обязано было как-то бороться с лекарственным дефицитом. Особенно это ощущалось в больничном секторе, который годами числится в должниках у дистрибьюторов.

Согласно новому документу, Агентство освобождается от координации процесса поставок медикаментов в больницы. Эти полномочия переданы новому Центру по госзакупкам в здравоохранении. Последний возьмет на себя мониторинг и координацию процесса поставок лекарств по всей республике. Новая структура будет получать и систематизировать заявки государственных медико-санитарных учреждений о потребностях в лекарственных средствах и медицинских приборах, проводить публичные тендеры на их поставку, контролировать выполнение обязательств по поставке.

В обязанности Агентства входит: экспертиза, регистрация лекарств и надзор за их качеством; выдача разрешений на импорт; утверждение и регистрация цен производителей в национальном Каталоге цен; систематизация и анализ информации о побочных реакциях лекарств; приостановление или запрет на производство, ввоз и реализацию лекарств и парафармацевтической продукции, не соответствующих установленным требованиям.

Прибыль AMDM по-прежнему получает от платных услуг. Самая доходная из них — проведение обязательной экспертизы для регистрации лекарств (проводится раз в пять лет), которая с 2014 года подорожала вдвое. Так, регистрация одного препарата сегодня оценивается в 27 тыс. леев, а любое изменение в его «досье» - от 3,7 тыс. до 8 тыс. леев.