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Молдова стала центром туриндустрии

№ 22 (1188) 09 июня 2017

На этой неделе в Кишиневе прошло заседание Комиссии Всемирной туристической организации (UNWTO). Молдова впервые принимала цвет мировой туристической индустрии, включая министров по туризму из 40 государств.

 

Это был «звездный час» Агентства по туризму и ее руководителя Станислава Русу, благодаря которому данное событие состоялось именно у нас. Генеральный секретарь UNWTO Талеб Рифаи уже посещал Молдову в 2012 году, но тогда его визит носил менее официальный характер. На этот раз Кишинев на три дня оказался в эпицентре туристических событий. Агентство по туризму, о существовании которого знали далеко не все жители республики, неожиданно вышло на первый план. Это был красивый финал перед предстоящей реструктуризацией (известно, что Агентство войдет в состав будущего министерства культуры, образования и науки).

 

На прошедшем заседании были определены приоритеты отрасли, которые будут озвучены на Генеральной ассамблее UNWTO в Чэнду (Китай) в сентябре 2017 года. Среди основных направлений — глобализация туризма, его устойчивое продвижение, новые технологии и безопасность. Важнейшим становится экологический аспект. Появляются такие понятия, как доступный, этичный, ответственный туризм. Ставится акцент на толерантности к культуре и религиям других народов. Всемирная туристическая организация не только реализовывает, но и финансирует проекты для мирового туризма, поэтому к ее политике прислушиваются все соискатели.

 

По данным UNWTO, международный туризм продолжает расти: в 2016 году туристы совершили 1 млрд 235 млн международных поездок, что на 4% больше по сравнению с 2015. Прошлый год стал седьмым подряд, показавшим положительную динамику международного турпотока после кризисного 2009 года. В целом, отрасль обеспечила доход свыше $1,3 млрд. Сегодня данная сфера представляет 30% в общем объеме мирового экспорта услуг, занимая третье место после производства топлива и химической промышленности.

 

Лидером по росту въездного турпотока стал Азиатско-Тихоокеанский регион – плюс 8% или 303 млн иностранных туристов. Позитивный показатель (8%) также зафиксирован в Африке, где в предыдущие два года отмечался более слабый результат. Всего регион посетили 58 млн человек. Турпоток в Американском регионе вырос на 4%: там зафиксировано 201 млн туристских прибытий, что на 8 млн больше, чем годом ранее. При этом в Южной и Центральной Америке этот показатель увеличился на 6%, в Северной Америке — на 4%. В Европе въездной туризм дал прирост, в среднем, в 2% (620 млн человек).

 

«Туризм демонстрирует необычайную стойкость, несмотря на множество проблем, в частности, касающихся безопасности, - отметил Талеб Рифаи. - Отрасль продолжает устойчиво расти, увеличивая количество рабочих мест и благосостояние людей по всему миру. Мы должны теснее сотрудничать, чтобы повысить вклад туристической индустрии в экономический рост, сохранение культуры, окружающей среды и взаимопонимания, особенно, в нынешние времена дефицита уважения и терпимости».

5650 Автор: Ирина МАЦЕНКО
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