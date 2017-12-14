Первопроходцы из Глодень

Компания «Sabolixia Prim» из Глодень порядка 20 лет развивает свой строймаркет «Piramida». Это один из тех редких случаев, когда одному ритейлеру удалось занять доминирующее положение на рынке стройматериалов в отдельно взятом районе республики.

Семейный бизнес географа Олега Шабельского зарождался в конце кризисных 1990-х. О выборе занятия речь не шла: родители были из строительной сферы, много лет проработав в местном карьере по добыче камня-известняка. Глава семьи — главным инженером, его супруга — маркшейдером или подземным геодезистом, который измеряет глубину взрыва и определяет объемы залежей на отдельном участке.

Время для производственной сферы было сложное, во всем районе действовал один крупный объект — Глодянский сахарный завод. Торговля носила неорганизованный, стихийный характер, особенно в сегменте стройматериалов. Их поставками в основном занимались местные стройбазы.

«Мы были практически первопроходцами в своем регионе, - отмечает г-н Шабельский. - Бизнес начали с небольшого склада и магазина площадью в 18 кв. м на окраине Глодень. Сформировали базовый ассортимент: продавали цемент, кирпич, песок, брус, шиферную кровлю, сухие строительные смеси. Оборотных средств не было. В то время в основном практиковались бартерные сделки. Тесно работали с производителями стройматериалов из Кишинева, Рыбницы, Бэлць. Но даже у них четкой ценовой политики не наблюдалось. Это сейчас производители контролируют ценообразование, предоставляя всем один и тот же прайс, а 15 лет назад цены менялись чуть ли не ежедневно. Мы были в постоянном поиске лучших предложений, отслеживая их по всей стране. К примеру, открыв в Кишиневе небольшой склад, везли в столицу цемент, из Кишинева в Глодень — кирпич. В таком режиме компания проработала не менее пяти лет».

Позже «Sabolixia Prim» обзавелась помещением в 37 кв. м в центре Глодень. Эта площадь была частью двухэтажного здания, принадлежащего союзу потребкооперации «Moldcoop». Покупка всего объекта глоденским предпринимателям была не по карману, поэтому его продавали по частям. «Sabolixia Prim» досталась наибольшая часть первого этажа, к которому позже были пристроены складские помещения в 200 кв. м. Так в Глодень появился строймаркет «Piramida».

Сегодня это самый большой строительный магазин в райцентре, площадью в 1 тыс. кв. метров. Он занимает два этажа и постоянно расширяется. Возможность для этого есть: компании принадлежит участок в 0,6 га, который примыкает к основному зданию. «Piramida» представляет ассортимент более

14 тыс. наименований товаров, включая строительные, отделочные материалы, сантехнику и предметы декора. Количество поставщиков превышает 200 компаний, среди которых фигурируют все крупные молдавские производители и импортеры. Годовой оборот строймаркета составляет 20 млн леев. Он входит в тройку крупнейших ритейлеров района с населением в 60 тыс. человек.

По словам г-на Шабельского, строительный ритейл очень чувствительный к общей экономической ситуации в стране. «Практика показывает, что при малейшем экономическом подъеме оборот стройматериалов резко увеличивается. И наоборот. Последние три года в отрасли идет спад, в среднем, на 25-30%. Соответственно, меняется конъюнктура. Раньше люди строили дома, поэтому в продажах доминировал цемент, кирпич, деревянный брус. Сегодня наибольшим спросом пользуется вторичное жилье, и на первый план выходят отделочные материалы. В любом случае, компания делает ставку на качественный товар средней ценовой категории. Состоятельный покупатель — не наш клиент: он может поехать в Бэлць или Кишинев, где предлагаются более эксклюзивные и дорогостоящие вещи. Мы же ориентированы на массовый сегмент, который на периферии обеспечивает наибольшую отдачу».

«Sabolixia Prim» не стала развивать фирменную сеть, хотя такие попытки были. В свое время компании принадлежал строительный склад в одной из кишиневских промзон, была небольшая сеть дистрибьюции на севере. Однако разброс торговых точек сказался на эффективности их работы. Владельцы бизнеса решили сконцентрироваться на одном объекте, связав с ним все дальнейшие инвестиционные планы.

Не решилась компания и на собственный импорт. Поначалу такую возможность не исключали: есть свой собственный автопарк и лицензия на право осуществлять грузоперевозки. Но, посчитав расходы, от идеи отказались — слишком незначительной получалась отдача.

«Торговля стройматериалами, особенно в провинции, никогда не была высокодоходной. Маржа невысокая, мы работаем не на наценку, а на оборот, поэтому важно грамотно организовать рабочие процессы. В отличие от продовольственной розницы, строймаркеты не практикуют продажу места на полках, т. н. входные билеты, маркетинговые платежи. Мы не берем никаких дополнительных выплат с поставщиков, поэтому не можем работать с «мертвым» товаром. У нас нет товарных позиций, которые просто занимают стеллаж: все, что включено в ассортимент, должно продвигать продажи. В противном случае практикуется товарный возврат».

Взамен, за свою лояльность к поставщикам строймаркет может рассчитывать на существенную отсрочку платежей. Ряду дистрибьюторов это выгодно — меньше издержек на хранение и обслуживание товара. Практикуют поставщики и выплату бонусов и ретробонусов (оговоренный процент с объема продаж, выполненного коммерсантом).

«Очень важно отслеживать появление хороших новинок и включать их в ассортимент, - считает г-н Шабельский. - Когда у тебя только один коммерческий объект, нужно располагать товарным эксклюзивом, что дает конкурентное преимущество. Мы это поняли еще в самом начале. В кризис люди испытывали острую нехватку средств, поэтому многие жители райцентра переходили на печное отопление. Мы тут же включили в ассортимент печной кирпич, плиты, топливные форсунки. Никто в районе такого товара не предлагал: это была исключительно наша «фишка». Продукция поставлялась одной из компаний, действующей на территории кишиневского «Tracom». Там, кстати, до сих пор выпускаются плиты-буржуйки и калориферы отличного качества».

На первый план в строительном ритейле также выходит сервис. Районная торговля не исключение: туда давно зашли все крупные продовольственные, электробытовые, фармацевтические сети. К тому же, растет конкуренция среди локальных строймаркетов, а прямых конкурентов у «Piramida» два, что для небольшого городка Глодень — существенно. Два года назад «Sabolixia Prim» ввела первую программу лояльности — скидочные карты для покупателей, которых уже выдано свыше 3 тыс. Они носят накопительный характер. Отдача почувствовалась сразу. И дело не только в том, что на периферии люди больше экономят. Там привыкли использовать близкое знакомство или родство для получения в торговле каких-то привилегий. Программа лояльности эту проблему устранила, предоставив преференции всем клиентам, сделавшим покупку на сумму от 3 тыс. леев.

Олег Шабельский не скрывает, что строительный ритейл относится к затратным. «Мы всегда развивались на кредитных средствах, еще с момента открытия первого магазина. При этом компания работала только с «Moldova-Agroindbank» (MAIB), который в Глодень имеет свой филиал. Банк неоднократно предоставлял кредиты, как под наши инвестиционные проекты, так и под оборотный капитал. За все годы сотрудничества компании было выдано кредитов на общую сумму в 17 млн леев. Это внушительная сумма для предпринимательства в районах республики! Сегодня у «Sabolixia Prim» в MAIB открыта кредитная линия: мы все еще испытываем острую нехватку в оборотных средствах. Строительство магазина «Piramida» не завершено, с его расширением у нас большие планы. К тому же, повышаются текущие расходы на развитие компании. К примеру, требуется обновление погрузочной техники и автопарка (у нас 6 машин-«многотонников», осуществляющих доставку по району). В штате работают 40 человек, их навыки нужно постоянно совершенствовать. Растет клиентская база, а время требует новых маркетинговых решений. Все эти задачи сложно осуществить без партнерства с MAIB».

Региональный коммерсант уверен: время строительных рынков уходит. «Неорганизованная розница пока держится за счет первичных строительных материалов — камня, песка, древесины. Эта товарная линейка все еще считается «уличным» товаром, хотя его можно приобрести и в маркете, по аналогичной цене. Магазин — это гарант качества, территория, где грамотно доводится информация о продукте. Поэтому он, рано или поздно, перетянет к себе покупателя. Наши клиенты отлично понимают, что деньги, вложенные в строительство – инвестиции долгосрочные, потому и покупки должны быть высококачественные».