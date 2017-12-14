Особенности налога «два в одном»

Для налогоплательщиков наступила жаркая пора. К началу июня более 90% владельцев жилья уже получили извещения об уплате налога на недвижимость. С некоторых пор он обрел двойственный смысл, в котором многие до сих пор не могут разобраться.

До 15 июня ежегодно налогоплательщики получают извещения о сумме налога, и если они оплатили его до 30 июня, то им предоставляется скидка в 15%. Налог в полном объеме может быть оплачен двумя равными частями - до 15 августа и до 15 октября. После 15 августа начисляется пеня за каждый день просрочки в размере 0,0384% от суммы задолженности.

Напомним, налог уплачивается за каждый объект недвижимости в отдельности — это квартиры, дома, гаражи и строения садоводческих товариществ, земельные участки, на которых они расположены. Исчисляется из оцененной стоимости этих объектов. Ставка налога на недвижимость по закону устанавливается муниципальным советом. В этом году она осталась на уровне прошлого года и составляет 0,10% от оценочной стоимости объекта, хотя максимальная ставка по закону с 2017 года может достигать 0,40 %, а не 0,30%, как раньше. Будет ли ставка налога увеличена в следующем году, пока неизвестно.

Те налогоплательщики, которые еще не получили извещения, вероятнее всего, у них произошли изменения в правовладении, и их объекты налоговики еще будут перепроверять. «В этом году многие налогоплательщики изменили и переоформили право собственности, - объясняет Георгий Гаснаш, начальник управления местных налогов и сборов муниципия Кишинэу. - К сожалению, не все такие объекты мы успели перепроверить на предмет новых субъектов налогообложения. Сегодня инспектора управления администрируют по 30 тысяч объектов каждый».

Переоформляли права собственности граждане в значительной степени из-за нового налога – поимущественного, который трудно «уживается» с налогом на недвижимость. Многие делили недвижимость по долям, переводили имущество из категории «жилое» в «нежилое», отчуждали и переводили на детей. «Я уверен, что до октября прошлого года половина тех налогоплательщиков, на которых «делали ставку» авторы нового налога, уже не являлись его субъектами – они переоформили право владения и «ушли» от него, - продолжает Гаснаш. - Правда, граждан, которые перевели объекты из «жилого» в «нежилой» фонд, ожидал «сюрприз»: ставка налога на недвижимость нежилого фонда, которая оценена в целях налогообложения, выросла с 0,1% до 0,3% как для физических лиц, так и для юридических лиц. Все это в результате прибавило нам работы. Из 323 тысяч объектов около 55% мы должны перепроверить».

Кроме того, в течение года граждане продавали и покупали недвижимость, производили дарения и получали наследство. Некоторые налогоплательщики вышли на пенсию в 2017 году, и программа их автоматически не перевела в категорию «льготников». «Многие граждане просто не читают извещение на обратной стороне и приходят с вопросами. Случаются и курьезы, когда они, наоборот, читают информацию на обратной стороне и не видят суммы налога на другой», - рассказывает начальник управления.

Несмотря на то, что поимущественный налог действует с прошлого года, многие эксперты продолжают высказываться против него. Следуя принципу налоговой справедливости, не обязательно было вводить дополнительный налог, считают они. Можно было оставить только налог на недвижимость и разработать градацию ставок, исходя из стоимости недвижимости или ее площади. Правильнее было бы использовать в качестве базы площадь, поскольку возможны сомнения в объективности оценки. Или вернуться к применявшейся до 2010 года повышенной ставке налога на недвижимое имущество большой площади. Это тоже своего рода «налог на роскошь», который рассчитывался на базе площади: от 100 кв. м до 200 кв. м ставка увеличивалась втрое, более 200 кв. м – в 28 раз.

«Если бы вторую ставку увеличили не в 28, а, к примеру, в 15 раз, тогда, возможно, оплата была бы более полной, и не пришлось бы нести затраты по администрированию двух налогов, - считает Георгий Гаснаш. - Сегодня до обеда ко мне пришли около 50 граждан, из них почти половина изменили правовладение именно из-за нового налога. То есть, серьезного результата от введения поимущественного налога я не вижу, но оно прибавило работы территориальным кадастровым органам, нотариусам и нам. В госбюджет от него в прошлом году поступило дополнительно 25 млн леев, а налога на недвижимость только в муниципии было собрано на сумму 76,6 млн леев. В этом году он начислен в размере 89,3 млн леев из-за увеличения ставки налога на нежилую недвижимость с 0,1% до 0,3%».

Чтобы увеличить налогооблагаемую базу по налогу на недвижимость в муниципии, специалисты управления совместно с министерством финансов предприняли оценку и юридическое оформление объектов недвижимости, степень завершенности которых превышает 50%, и они уже эксплуатируются. Таких объектов в муниципии много. Будет разработана методика исчисления налога на подобную недвижимость. В управлении местных налогов и сборов муниципия Кишинэу уверены, что в результате сборы по налогу на недвижимость увеличатся примерно на 20%.

Другой резерв муниципия – земельные участки, которые принадлежат местным или государственным органам и сдаются в аренду. Кроме того, граждане получили право собственности на дома, которые расположены на неприватизированной земле. А за эту землю следует оплачивать налог. Сейчас в управлении его исчисляют. Еще один резерв – ассоциации собственников приватизированного жилья, которые также должны платить налог на землю, где располагаются их дома. В этом плане также потребуется проверка.

С этой же целью во время обсуждения бюджетных расходов на среднесрочный период (2018-2020 гг.) специалисты управления предложили руководству минфина передать им в администрирование налог на недвижимость для юрлиц. «Минфин проявил заинтересованность в этом, - говорит Георгий Гаснаш. - Это, во-первых, даст нам возможность более корректно вести учет по налогу. Во-вторых, мы сможем видеть, какая недвижимость облагалась или, наоборот, не облагалась налогом, и делать перерасчет. Сегодня начислением налога занимается сам налогоплательщик, поэтому он оплачивается не всегда в полном объеме. Часто и на земельные участки, которые сдаются в аренду, не начисляется налог».

И все-таки главный резерв налога не недвижимость – ее переоценка в целях налогообложения. Новое положение НК, вошедшее в силу в прошлом году, позволяет местным органам власти проводить ее за свой счет. В Кишиневе надеются на переоценку за счет государства, власти обещают произвести ее через два года. С момента первичной оценки она не проводилась, хотя по закону должна предприниматься раз в три года.

Технические возможности для этого есть, но необходимо финансирование и политическое решение внедрять реформу до конца. Был сделан первый шаг, потрачены средства на оценку, регистрацию объектов, но без регулярной переоценки система становится неэффективной. «Если ее проводить раз в три года, недвижимость была бы оценена по современной стоимости, соответственно, доходы в бюджет увеличились бы. В Молдове создана одна из лучших в Европе система оценки, но она не развивается и не дает ожидаемого эффекта из-за того, что не поддерживается финансово», - констатирует Ольга Бузу, начальник Службы оценки недвижимого имущества Агентства земельных отношений и кадастра Молдовы.

Она уточняет, что в прошлом году на оценку новых объектов было выделено государством 6 млн леев, так как в течение трех лет она не проводилась, и, соответственно, налог новые собственники не платили. И в этом году государство выделило средства, они используются для оценки сданных недавно в эксплуатацию объектов, а также для мониторинга объектов недвижимости, т.е., актуализации данных.

И последнее. Некоторые эксперты высказывают мнение, что государству дорого обходятся пенсионеры-льготники, но налоговики уточняют, что жилой фонд, не оцененный в целях налогообложения, не освобождает их от налога. Только если он оценен, освобождение для пенсионеров составляет сумму в 380 тыс. леев от рыночной стоимости. Все то, что свыше этой суммы, оплачивается. Причем, освобождение предоставляется только на основное жилье, и это касается только городов, в селах оно не освобождается от налога. Кроме того и в селах, и городах пенсионеры уже не освобождены от земельного налога. «В прошлом году у нас было 27 млн леев сумма освобождений на льготников, и мы обратились с просьбой вернуть их из госбюджета, так как это потери бюджета муниципия, - говорит Георгий Гаснаш. - В ответ было внесено изменение в НК, согласно которому местные советы сами могут устанавливать сумму льготных освобождений. В этом году местный совет муниципия Кишинэу оставил в силе прежнюю сумму освобождения (380 тыс. леев). Изменится ли она в следующем году – покажет время».