Налоговые инициативы платформы DA

Для эффективной борьбы с теневой экономикой в Молдове партия «Платформа Достоинства и правды» (DA) предлагает существенно снизить ставки налога на прибыль и социальное страхование.

В заявлении партии отмечается, что «теневая экономика - одна из основных проблем республики». По данным местных и международных экспертов, ее доля составляет 50-70% ВВП, или 70-90 млрд леев убытков для бюджета в год.

Авторы документа считают, что для борьбы с теневой экономикой в первую очередь необходимо стимулировать вывод бизнеса «из тени». Для этого предлагается «снижение ставки обязательного социального страхования на 6% и последующее ее снижение еще на 3% в течение двух лет. Снижение ставки налога на прибыль до 10%. А для производственных малых и средних предприятий налог на прибыль должен сократиться вдвое, если его персонал превышает три человека и средняя зарплата на предприятии соответствует средней зарплате по экономике».

Также предлагается запретить на два года налоговые проверки новых компаний и фирм, на которых в течение трех лет была проведена хотя бы одна такая проверка. Работодатели не должны оплачивать отпуск по болезни для своих работников в течение первых пяти дней, а ставка обязательного медицинского страхования должна быть снижена на 2%.

Представители DA считают необходимым повысить уровень государственно-частного партнерства через заключение официальных договоров между госинститутами и деловой средой. А также провести «деоффшоризацию экономики» - ввести запрет для оффшорных компаний действовать в стратегических областях экономики (например, в банковском секторе) и ввести специальный налог на транзакции с оффшорными компаниями.