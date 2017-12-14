Прохладный пик сезона мороженого

Несмотря на отсроченный старт сезона, молдавские производители мороженного надеются на повторение прошлогоднего коммерческого успеха. Представители молочных предприятий оценивают емкость отечественного рынка мороженого в 8-9 тыс. тонн в год, и ежегодно проявляется выраженная тенденция к ее увеличению.

Так, по подсчетам трейдеров, в 2016 году общие продажи мороженого на внутреннем рынке увеличились приблизительно на 9%. Лидирующую группу отечественных производителей этого продукта составляют Sandriliona (4,0-4,5 тыс. тонн), JLC (4 тыс. тонн), Amir и Drancor (по 1,0-1,5 тыс. тонн).

В структуре ассортимента крупных молочных фабрик широкого профиля мороженое занимает особое положение. На предприятиях, производящих сухое обезжиренное молоко (СОМ) и сливочное масло - то есть, два технологически взаимосвязанных продукта – мороженое зачастую становится с экономической точки зрения третьей «точкой опоры». Особенно в весенне-летний период, когда количество молочного сырья, предлагаемое фермами, резко возрастает, а закупочные цены на него несколько снижаются. В такой ситуации предприятия-переработчики, располагающие соответствующим оборудованием, увеличивают заготовку сырья и производство молокоемких продуктов с длительным сроком хранения – СОМ, масла. А мороженое при таком раскладе выступает в качестве наиболее логичного сезонного «приращения» технологической и экономической цепочки.

«Сезон мороженого» в Молдове начинается в конце февраля и заканчивается в начале октября. Однако, как отмечает главный технолог компании JLC Group Ольга Обухова, в текущем году из-за продолжительной и прохладной весны сезонный «разогрев» начался позже обычного, «а применительно к мороженому потеря мая – это гораздо больше просто потери месяца продаж других молочных продуктов». Май 2017 стартовый импульс перед «летним пиком» внутреннему рынку мороженого не придал. Наоборот – на складах скопилось довольно много товара, который только с первых дней июня начал расходиться в более-менее приемлемом темпе.

Впрочем, проблему «отложенного» сезона отчасти смягчает то спасительное обстоятельство, что срок годности мороженого может достигать 11 месяцев и более. Впрочем, по технологическим нормам, в складских условиях такое мороженое хранится при температуре минус 20 градусов по Цельсию и ниже. Соответственно, в ситуации медленного прохождения товаропотока через холодильные камеры затраты предприятий на хранение продукции существенно возрастают.

Однако у мороженого есть еще одно полезное свойство – высокий экспортный потенциал. Что для других продуктов молочной отрасли Молдовы не совсем характерно. Из довольно широкой гаммы производимых в стране молочных продуктов отечественные предприятия, в основном узкоспециализированные, экспортируют лишь твердые сыры, сливочное масло, СОМ и мороженое. Причем экспорт последнего, в отличие от других продуктов, в последние годы растет. В этой связи специалисты отмечают, что мороженое, как ассортиментный продукт, может экспортироваться «довеском» к замороженным полуфабрикатам.

По экспертным оценкам, если четыре года назад внешние поставки мороженого не превышали 800 тонн, то в прошлом году они достигли почти 4 тыс. тонн. Изменилась и география поставок. Прежде основным его направлением были страны СНГ, особенно Казахстан, теперь – страны Ближнего Востока и Африки.

Среди предприятий, осваивающих новые экспортные рынки мороженого, одно преуспело больше других. Согласно оценкам, в последние годы компания Sandriliona экспортирует порядка 70-80% от общего объема производимой ею продукции.

Вторую позицию в рейтинге экспортеров мороженого занимает компания JLC Group (производство – на предприятии Incomlac в Бэлць, логистика и холодильные склады – на Frigo, Кишинев). По словам представителей JLC, в последние годы внешние поставки мороженого составляют 0,50-1,0 тыс. тонн в год. Со своим мороженым JLC несколько лет пытается пробиться на украинский рынок (тем более, что у группы в Украине есть молочная фабрика в городе Белая Церковь). Однако украинский рынок мороженого защищен высокими индикативными ценами, соответственно, поставки на него извне проблематичны.

В свою очередь операторы рынка мороженого в Молдове признают, что прошлогоднее квотирование импорта молочных продуктов из Украины существенно ограничило поставки мороженого из соседней страны. Квота на этот продукт была выбрана быстрее других и в полном объеме. Но внешние поставки мороженого в общей сложности не превысили 0,8-1,0 тыс. тонн. В нынешнем сезоне отечественные производители надеются, что импорт мороженого если и вырастет – в результате отмены квотирования, - то все-таки незначительно.

Хотя, как отмечают в Ассоциации производителей молока и молочных продуктов «Lapte», растущий интерес к молдавскому рынку мороженого – равно как и других продуктов с длительным сроком годности – проявляют белорусские экспортеры. Представители ассоциации этот интерес, мягко говоря, не поощряют. Тем не менее, отдельные производители мороженого из Белоруссии – в частности, компания «Белая бяроза», располагающая заводами и в Украине, – наращивают свое присутствие в торговых сетях и общепите Молдовы.

Как отмечают специалисты, определенные изменения происходят в ассортиментной линейке мороженого. Это относится и к составу продукта, и к упаковке. Операторы отрасли признают, что прежде в производстве мороженого активно использовались растительные ингредиенты. Причем, не только ради снижения себестоимости. Некоторые технологи даже утверждают, что «с точки зрения микробиологии растительные жиры более стерильны, лучше подходят для продуктов с длительным сроком годности и чувствительным к условиям хранения». Однако в последнее время крупные фабрики в производстве мороженого стали больше использовать сливки и сливочное масло. Отчасти это связано с изменением потребительских предпочтений. Жители Молдовы стали более взыскательны - обращают больше внимания на состав продуктов, «распробовали» импортную продукцию и начали к ней привыкать. Поэтому крупные производители стараются перенимать зарубежный опыт и технологии. Так, на отдельных фабриках работают французские технологи, другие применяют рецептуру итальянского мороженого.

Кроме того, по наблюдениям операторов, в последнее пятилетие динамично развивается спрос на мороженое в HoReCa. Предприятия общепита активно вкладываются в специальное холодильное оборудование. И увеличивают заказы на т.н. пластичное мороженое (для тех самых «шариков» - различных цветов, вкусов и ароматов) и йогуртовое мороженное с коротким сроком хранения – не более четырех месяцев.