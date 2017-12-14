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ЕС поможет бороться с чумой

№ 22 (1188) 09 июня 2017

Европейская комиссия предоставит Молдове грант в 150 тыс. евро на борьбу с африканской чумой свиней (АЧС). Об этом было объявлено в ходе 85-й генеральной сессии Всемирной организации по охране здоровья, которая прошла в Париже при участии делегаций из 126 стран.

 

Как сообщили в Национальном агентстве по безопасности пищевых продуктов (ANSA), финансирование будет направлено на закупку лабораторных расходных материалов, дезинфицирующих средств и двух мобильных устройств для дезинфекции.

 

Соглашение о финансировании между Европейской комиссией и ANSA подписано с учетом эффективного и оперативного осуществления мер, предпринятых молдавскими властями в очагах вспышек АЧС.

 

В мероприятии со стороны Молдовы принял участие замдиректора ANSA Всеволод Стамати, который проинформировал на форуме о мерах по борьбе с АЧС, предпринятых в районах Единец и Сорока.

 

Директор департамента Европейской комиссии по здоровью и правам потребителей Бернард ван Готем сообщил, что предстоящая в сентябре региональная конференция по борьбе с АЧС пройдет в Молдове при участии делегаций из 53 стран Европы и Азии.

 

В Молдове зафиксировано четыре вспышки АЧС - по одной в селах Мошана и Чернолеука района Дондушень, в с. Рубленица района Сорока и с.Братушаны района Единец. Три из четырех вспышек успешно ликвидированы, а в Братушанах проходит финальное тестирование перед снятием карантина.

 

Больше всего вспышек АЧС зафиксировано в Украине - 223 и Польше - 68, также заболевание зафиксировано в России, Грузии, Беларуси и странах Балтии.

5270 Автор: ИНФОТАГ , информационное агентство
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