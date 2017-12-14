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В Молдове появился LEADER

№ 22 (1188) 09 июня 2017

В Молдове заработает программа LEADER по идентификации потребностей и определению наиболее перспективных направлений развития регионов. В министерстве сельского хозяйства и пищевой промышленности представили документы по созданию Совета по мониторингу и координации программы, а также список номинальных членов Совета и регламент его деятельности.

 

Совет формируется в соответствии с Меморандумом о взаимопонимании и сотрудничестве в процессе внедрения программы LEADER в Республике Молдова, подписанным между минсельхозом и группой донорских структур, а также неправительственными организациями Молдовы. Помимо представителей МСХПП во главе с замминистра Юрие Ушурелу, на презентации программы присутствовали представители программы SARD, финансируемой ЕС, фонда HEKS, Solidarity Fund LP, Ассоциации Pro Cooperare, Национальной федерации фермеров Молдовы и Института разрешения конфликтов INRECO. В ходе заседании были представлены и стали новыми членами-партнерами по меморандуму Конгресс местных органов власти РМ, Ассоциация деловых людей Молдовы и Национальная ассоциация сельского, экологического и культурного туризма Молдовы (ANTREC).

 

В ходе заседания начальник управления минсельхоза Марин Мортян призвал его участников активно включиться в работу по идентификации потребностей и наиболее перспективных направлений развития регионов, которая ускорит процесс закуска программы LEADER, как составной части Стратегии развития сельского хозяйства и сельской местности на 2014-2020.

 

Панайотис Патрас, эксперт по сельскому развитию проекта «Техническая помощь в осуществлении реформы секторов в рамках Программы европейского соседства по сельскому хозяйству и развитию сельских районов ENPARD», представил предварительное видение механизма реализации LEADER на национальном и местном уровнях. Он также подчеркнул необходимость создания территориальных групп публично-частного партнерства по внедрению программы и правовой базы для их деятельности.

 

Марта Марциш, международный консультант PNUD-SARD, представила опыт внедрения пилотного этапа программы в Молдове, а именно - в Гагаузии и Тараклии. Она также отметила особую роль групп публично-частного партнерства в осуществлении программ и стратегий развития сельских районов, а также описала критерии их формирования.

5310 Автор: По материалам пресс-релиза
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  • УШУРЕЛУ Юрие

    Заместитель министра сельского хозяйства и пищевой промышленности.



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