Противоречивые оценки нового Кодекса

Гражданский градостроительный форум выступил с критикой проекта Кодекса градостроительства и строительства, который должен быть рассмотрен парламентом во втором чтении.

Эта гражданская платформа создана в рамках Форума «Градостроительство и устойчивое развитие Кишинева», который состоялся 20-21 апреля в Кишиневе при поддержке посольства Франции в Молдове. Инициаторами его создания выступили столичная примэрия, Агентство по инспектированию и реставрации памятников и неправительственные организации с опытом реализации проектов в области градостроительства.

На пресс-конференции, организованной 2 июня, члены Гражданского градостроительного форума обратились с открытым письмом в адрес председателя парламента по поводу проекта Кодекса градостроительства и строительства. Они перечислили ряд недостатков в проекте документа и предложили полностью его переработать. В частности, эксперты отметили, что документ не соответствует международным требованиям, не стыкуется с национальным законодательством, страдает юридическими неточностями, и главное, содержит «риск продвижения частных интересов в ущерб общественных».

Кроме того, не предусмотрены необходимые финансовые ресурсы, что делает практически невозможным его исполнение.

Министерство регионального развития и строительства незамедлительно отреагировало на критику информационным сообщением на своем сайте. В нем подчеркивается, что проект Градостроительного кодекса разрабатывался с 2012 года, за этот период для его обсуждения было организовано 23 «круглых стола», он прошел правовую экспертизу в минюсте, антикоррупционную экспертизу, текст его был открыт для обсуждения на сайте министерства.

Проект прошел также согласование в заинтересованных министерствах, в его обсуждении участвовали местные органы власти ряда населенных пунктов, Федерация патронатов в строительстве «CONDRUMAT», Конгресс местных властей Молдовы (CALM), Союз архитекторов Молдовы, Ассоциация архитекторов Молдовы, Союза геодезистов, геологов и геодезистов в Молдове, ведущие проектные институты.

По оценкам проекта Всемирного банка в рейтинге «Doing Business», по получению авторизаций на строительство наша страна занимает 165 место из 190 стран. После утверждения проекта Кодекса градостроительства и строительства, количество процедур для получения разрешения на строительство будет сокращено до 13 против 27 существующих ныне, что позволит улучшить деловой и инвестиционный климат в стране.

Надо отметить, что когда проект Кодекса рассматривался в парламенте в первом чтении, некоторые депутаты также увидели в нем массу недостатков, рекомендовали экспертам дополнительно тщательно изучить документ и внести необходимые изменения.