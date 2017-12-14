Квартирный «взаимозачет»

Если верить статистическому отчету по вводу жилья в первом квартале 2017 года, то может сложиться впечатление, что Молдова вновь переживает строительный бум. Однако реальность в отрасли далеко не так безоблачна, как рисуют цифры.

По данным Национального бюро статистики, в целом по стране ввод в эксплуатацию жилья за январь - март 2017 года составил 1177 единиц (квартир и индивидуальных жилых домов) или 122,6 тыс. кв. м, что в два раза превышает показатели первого квартала прошлого года. При этом квартир сдано больше, чем в прошлом году в 3,7 раза (907 единиц или 80,6 тыс. кв. м). В городской местности сдано в эксплуатацию 1066 единиц жилья (106,2 тыс. кв. м), рост - в два раза. В сельской местности - 111 единиц (16,4 тыс. кв. м), что составляет только 111,8 % к показателям прошлого года.

Львиная доля прироста жилья приходится на Кишинев. Здесь введено в строй 949 единиц жилья (99,2 тыс. кв. м), что превышает показатели первого квартала прошлого года в 2,7 раза. При этом объем выполненных строительных подрядных работ за анализируемый период вырос в целом всего на 1,7%, в сфере нового строительства – на 1%, а в жилищном строительстве – на 5,7%. То есть, темпы возведения объектов не сопоставимы с показателями ввода жилья.

По мнению председателя Федерации патронатов в строительстве, дорожном строительстве и производстве стройматериалов Condrumat Павла Каба, показатели ввода жилья вовсе не свидетельствуют, что строительство переживает подъем. Об этом можно было бы говорить, если в такой же пропорции росли бы объемы выполненных подрядных работ. Скорее всего, дома долго не могли подготовить к сдаче в эксплуатацию, затягивали сроки, и в первом квартале их, наконец, сдали.

Ситуация в строительстве в настоящее время сложная. По мнению некоторых экспертов, на рынке «затоваривание», квартиры продаются с большим трудом. Кроме того, банки отказываются кредитовать строительную сферу, считая ее рискованной. Строители полагаются только на деньги, которые вносят будущие владельцы квартир, а поток желающих инвестировать в жилье существенно сократился. Инвестиционный бум, когда в жилье было выгодно вкладывать средства, остался в прошлом. А кризис в строительной сфере негативным образом сказывается на деятельности производителей стройматериалов.

Сегодня основные поставщики стеновых строительных материалов переживают не лучшие времена. По словам одного из руководителей такого предприятия, на рынке сейчас наблюдается насыщение сданными площадями, которые не находят своего покупателя. Это приводит к тому, что многие строительные фирмы имеют долги перед поставщиками стройматериалов. Зачастую они предлагают рассчитываться готовыми квартирами. Но у производителей нет ни опыта, ни возможностей заниматься продажей недвижимости. Продавать дешевле, чем на рынке, не хотят, в результате непроданные квартиры превращаются в балласт. Проблемы с расчетом за поставленные материалы ставят производителей в сложное положение, они, в свою очередь, не могут выполнить обязательства перед банками. Недостаток оборотных средств вынуждает идти на снижение цен, чтобы удержаться на плаву и покрывать необходимые затраты на заработную плату, топливо, энергию и т.д.

В результате сужения рынка сбыта предприятиям приходится сокращать выпуск продукции, вследствие чего снижаются объемы продаж. Это тормозит запуск новых предприятий по производству строительных материалов.

О том, что на строительном рынке практикуется бартер «готовой продукцией» не новость, об этом говорили и в прошлом году. Сами строители такие случаи не афишируют.

«Практика расчета готовыми квартирами продолжается. Я согласен, что квартиры в новострое плохо продаются, потому что строится много, хаотично, без анализа спроса, часто за счет «бартера». Бартерная цепочка превращается в цепочку неплатежей, - говорит директор агентства недвижимости Nika Imobil Петр Олейник. – Иногда на одну и ту же квартиру предлагают три цены: у застройщика одна, у поставщика стройматериалов другая, и если в цепочке задействован банк, то у него - третья».

Эксперт отмечает, что на рынке очень много предложений жилья «эконом-класса» по цене в диапазоне 500-550 евро за кв. м. При себестоимости 300 евро и продажной цене 500 евро за кв. м многие ринулись в строительство жилья в надежде легко заработать. На самом деле спрос на квартиры небольшой площади (от 50 до 80 кв. м) существует, но на рынке очень высокая конкуренция. К тому же качество жилья не всегда устраивает покупателей, люди уже не хотят жить в 16-20 этажных коробках.

В результате в строительстве образовался клубок проблем и не понятно, как он будет разрешен. «Думаю, закончится тем, что рынок просто встанет. Потому что продавать ниже определенного уровня никто не будет, а согласиться на эти цены покупатель не сможет, - говорит Петр Олейник. - Главную причину я вижу все-таки в сокращении денежных переводов в Молдову. В начале года наметился определенный рост, а сейчас опять пошло снижение. Что странно, потому что российский рубль укрепился. Видимо, идет большой отток населения, и переводить уже становится просто некому».

Более стабильная ситуация в сегменте жилья «премиум-класса», где дорогие квартиры и дорогой клиент. «Продажи сегодня не такие, как мы хотели бы, но это падение началось не сегодня, а еще три года назад, и шло постепенно, - сообщил руководитель одной из строительных компаний, работающих в данном сегменте. - Небольших квартир «эконом-класса» действительно построено очень много, по моим наблюдениям, их цена упала примерно на 50 евро за кв. метр. В сегменте дорогого жилья, где цены от 1000 евро и выше за метр, на снижение никто не идет, потому что продажи рассчитаны на длинный период. Когда придет клиент – вопрос времени. Поскольку мы не связаны с банковскими кредитами, нет необходимости «сбрасывать» цены, чтобы только продать и начать следующее строительство. Обычно покупатели квартир «премиум-класса» живут в том же районе и хотят улучшить свои жилищные условия. Если человек живет в центре, он не поедет на Ботанику в «премиум-класс».

Существует в строительной отрасли и общая проблема – дефицит квалифицированных кадров. Молодежь не спешит осваивать строительные специальности. «Есть постоянные бригады, которые у нас работают, но молодежи приходит мало, - отмечает директор строительной фирмы. - Не хватает таких специалистов, как высотники, фасадчики, но этим профессиям молодых рабочих можно обучить. А специалисты таких «фундаментальных» профессий, как монтажники, плотники, кроме подготовки должны иметь опыт работы. Таких работников мы ценим и стараемся удержать».