Страна плохих дорог

Молдова заняла последнее место в рейтинге стран мира по качеству дорожного покрытия, ежегодно составляемом организацией Всемирный экономический форум (The World Economic Forum).

Cпециалисты изучили состояние дорог в 144 странах и оценивали их по 7-бальной шкале. Лучшие дороги в мире - во Франции, эта страна получила оценку в 6,5 балла. Второе место заняли ОАЭ, третье - Сингапур. В десятку лучших также вошли Португалия, Оман, Швейцария, Австрия, Гонконг, Финляндия и Германия. Самые худшие дороги - в Молдове, которая получила лишь 1,5 балла, поскольку 40% ее дорог требуют капитального ремонта. У России 123-е место, у Украины - 137-е.