Дом публичных услуг

Все возвращается на круги своя. Помните, в советскую эпоху очень популярны были Дома быта, где оказывали целый спектр бытовых услуг? Сейчас таким центром притяжения станут разбросанные по всей стране подразделения Агентства публичных услуг. Только услуги будут иного рода и уровня.

Представляя правительственную реформу, премьер-министр Павел Филип объявил о создании нового государственного органа, как о деле решенном. Соответствующее постановление вступило в силу в конце мая. Создается так называемое «единое окно», через которое потекут все запросы населения и бизнеса к государству. Кое-где новый административный орган, по словам премьера, заменит собой выборный, когда в результате территориально-административной реформы населенный пункт лишится представителей местной власти. Функции государства возьмет на себя агентство.

В правительстве считают, что нововведение позволит снизить тарифы на услуги, облегчить к ним доступ населения и эффективнее бороться с коррупцией. «Необходимо сократить количество госуслуг. Вся информация содержится в госрегистрах, сертификаты можно выдавать без участия граждан. Мы все говорим о борьбе с коррупцией и бюрократией, но настоящая борьба - это подобные решения. Это прямой удар по бюрократии и коррупции», - подчеркнул премьер-министр. Он выразил уверенность, что принцип «единого окна» уменьшит количество процедур, а качество оказываемых услуг значительно повысится. Эта модель успешно применяется в балтийских странах, Грузии, Люксембурге, Франции, Германии и др. странах.

Новая структура создается на основе различных государственных предприятий и ведомств. Ее фундаментом станет ГП «Государственный центр информационных ресурсов «Registru», которое реорганизуется в Агентство публичных услуг, с передачей ему всех активов и обязательств ГП. Позже агентство поглотит (путем слияния) ГП «Государственная регистрационная палата», ГП «Cadastru», административный орган «Служба гражданского состояния» в подчинении министерства юстиции и административный орган «Лицензионная палата» в подчинении министерства экономики, с передачей соответствующих функций и перечня услуг новому органу и полной передачей имущества от поглощаемых юридических лиц, включая национальный архивный фонд. Свои функции учредителя агентства правительство передает Госканцелярии.

Как следует из постановления правительства, Агентство публичных услуг будет работать в таких областях, как информационные технологии, госучет, государственные информационные ресурсы и системы, документы и бланки строгой отчетности, учет населения, транспортных средств и водителей. Это направления, которые сегодня входят в зону ответственности Registru.

К компетенции нового ведомства отнесено также создание и поддержка кадастра недвижимого имущества и других информационных реестров в этой области, выполнение кадастровых работ и оценка недвижимости, администрирование центральной базы данных кадастра недвижимого имущества. Речь идет о нынешних функциях госпредприятия Cadastru.

От других структур новому агентству перейдет государственная регистрация актов гражданского состояния, регулирование путем лицензирования предпринимательской деятельности, государственная регистрация юридических лиц, их филиалов и представительств, а также физических лиц-предпринимателей. Все перечисленные выше публичные услуги агентство будет оказывать в режиме «единого окна». Кроме того, к его обязанностям отнесено содействие процессу перевода информации в цифровой формат и переходу на электронный режим публичных услуг, развитие государственных информационных ресурсов и другие направления.

Со временем у нового агентства должны появиться и другие дополнительные функции, а также весьма широкие полномочия, как предусматривает устав. Методология определения тарифов госструктуры поменяется, как и сами тарифы на госуслуги, обещают в правительстве. Агентство публичных услуг наделят административной и финансовой автономией. На протяжении ближайших месяцев предстоит разработать структуру и штатное расписание агентства, а также методологию расчета платы за госуслуги. Затем появится номенклатура предоставляемых услуг и сами тарифы на них. При этом эксперты отмечают отсутствие каких-либо обоснованных расчетов, кроме ссылок на оптимизацию расходов в результате слияния госструктур.

Игроки новой структуры достаточно состоятельны, и вряд ли захотят менять свои привычки. По данным агентства публичной собственности, только ГП «Registru» аккумулировало в 2015 г. активов на 518,9 млн леев (собственный капитал 267,7 млн леев, основные средства – 213,2 млн леев), годовой оборот предприятия составил более 570 млн леев, чистая прибыль – 10,5 млн леев. Нарушения госпредприятием финансовой дисциплины неоднократно фиксировались Финансовой инспекцией и Счетной палатой. Все это, по мнению инспекторов, привело к завышению тарифов на услуги, оказываемые населению.

Правительство назначит главу агентства сроком на 5 лет из кандидатов, отобранных по конкурсу, который будет организован в ближайшие два месяца. По некоторым сведениям, до официального назначения исполнять обязанности начальника создаваемого ведомства будет Олег Ротару, который в настоящее время занимает пост директора Департамента менеджмента по проектам и услугам в ГП «Registru».

Планируется, что создание нового органа продлится достаточно долго. Но такого рода изменения проводят обычно в начале электорального цикла. С другой стороны, административный ресурс может стать политическим в предвыборный период. И от того, как будет налажена его «работа с населением» в предвыборный период, будет зависеть многое, говорят эксперты. Может, в этом и заключается «высокий замысел» реформаторов, которым «покупка» местных властей влетает в копеечку. А тут все «в одном флаконе». Но обычно разметку поля меняют после изменения правил игры. Значит, новые правила остаются пока загадкой, делают вывод эксперты.

Создается мощнейший административный ресурс государственной власти, считает эксперт Татьяна Ларюшина. «Задеты будут интересы многих. Почему мы должны верить, что он будет эффективнее. Пока вижу только риторику. Нет внятных объяснений со стороны власти, как будет налажен механизм перехода, каковы риски. Поэтому меня не убедила декларируемая готовность властей к глубоким структурным реформам госуправления. Скорее всего, готовность мнимая. Пока реформы не будут понятны, они не найдут поддержку у населения, а значит, обречены на провал», - считает эксперт.