Итоги конкурсов: реалии и трактовки

Завершилась череда европейских дегустационных конкурсов, в которых участвовали молдавские вина. Можно подвести некоторые итоги. В целом сезон был весьма урожайным, тем не менее, его результаты вызывают вопросы. В соцсетях на эту тему даже разгораются дискуссии.

Итак, посмотрим на наши достижения в цифрах. Mundus Vini (Германия) – 20 медалей (8 золотых и 12 серебряных), Berliner Wein Trophy (Германия) – 6 медалей (5 золотых и 1 серебряная), Challenge International du vin (Франция) – 11 медалей (10 золотых и 1 бронзовая), Concours Mondial de Bruxelles (Бельгия) – 12 медалей (3 золотых и 9 серебряных), International Wine Contest Bucharest (Румыния) – 67 медалей (30 золотых и 37 серебряных).

Отдельно следует выделить три английских конкурса - International Wine Challenge – 17 наград (2 серебряных, 3 бронзовых и 12 знаков Commended («Похвальный»)), International Wine & Spirit Competition – 22 медали (2 серебряных и 20 бронзовых), Decanter World Wine Awards – 36 наград (1 платиновая, 1 золотая, 3 серебряных, 14 бронзовых и 17 Commended). То есть, если обратить внимание на достоинство наград, то они скромнее, чем на остальных конкурсах. Почему? Ведь участвуют одни и те же вина, от тех же производителей.

Конечно, было бы хорошо, чтобы свое мнение об этом высказали дегустаторы, которые работали в комиссиях в Лондоне. Но, к сожалению, на мое электронное письмо не ответил учредитель International Wine Challenge Роберт Джозеф, который хорошо знает молдавские вина, не раз бывал в Молдове и сотрудничает с НБВиВ.

Master of Wine Кэролайн Гилби из Великобритании (тоже хорошо знакома с нашими винами) сообщила «ЛП»: «Я могу только комментировать, как работает Decanter, т.к. в других упомянутых конкурсах не участвовала. Судьи на Decanter тщательно отобраны. Они должны быть осведомленными о регионе, из которого они будут дегустировать вина, у них должна быть признанная квалификация или международная репутация дегустаторов. И желательно, чтобы они говорили по-английски для участия в обсуждении. Редко приглашаются в жюри виноделы или экспортеры/ дистрибьюторы, чтобы избежать конфликта интересов. Я уверена, что в Молдове должны быть люди, которые соответствуют этим критериям».

На этом конкурсе используется система консенсуса, которая обычно не практикуется на конкурсах под эгидой OIV. То есть, каждое вино оценивается индивидуально в группе вин, похожих по стилю, и затем жюри обсуждает образец, чтобы прийти к согласию по финальным баллам. Если необходимо, то образцы проверяют повторно председатель комиссии и сопредседатель конкурса – для золотых медалей или если есть разногласия среди дегустаторов. «К сожалению, слишком много молдавских образцов было недостаточно хорошо оценено судьями в этом году. Из вин, которые я дегустировала, в некоторых были такие недостатки, как редукция, преждевременное окисление или летучая кислотность. Урожай 2014 г. вообще не хорошо себя показал. Использование дуба было проблемой в отдельных винах. Стоит также отметить градацию Decanter: минимум 85 баллов необходимо для бронзовой медали. Это – столько же, как для золотой медали на конкурсах, которые проводятся по регламенту OIV, и для серебряной медали необходимо набрать 90-94 балла – это действительно хорошие вина», - подытожила г-жа Гилби.

Напомню, что по правилам OIV золотой медали соответствуют 86-91,99 балла, а Большой золотой – 92-96. То есть, учитывая разницу в системе оценок, то не все так уж и плохо для молдавских конкурсантов.

Наши эксперты ни разу не были приглашены в качестве дегустаторов на конкурсы в Великобритании. Винодел Ион Лука (получил образование в Австрии, за его плечами - работа в жюри 25 международных конкурсов в Германии, Италии, Корее, Испании, Португалии, Румынии, на пяти из них он был председателем комиссии) в этом году отправил свое CV на один из английских конкурсов, но ему даже не ответили.

«Важно не сравнивать конкурсы, которые проводятся по регламенту Международной организации винограда и вина (OIV) с другими, - считает Ион Лука. – На дегустациях в Великобритании вина оцениваются не по правилам OIV. Что касается состава участников, там много французских производителей, но среди них, как правило, нет крупных винных домов, т.к. им не нужно это участие, их имидж и так достаточно высок, чтобы подтверждать его медалями. В большинстве случаев на конкурс подают коммерческие вина. Их производители заинтересованы в том, чтобы продвигать свои вина на этом рынке».

Самая длинная история участия в конкурсах в Великобритании – у компании Albastrele Wines (до этого вина под теми же брендами производились в компании Acorex Wine Holding) - с 2002 г. И уже через год начался их экспорт в Великобританию. По словам директора по продажам Вячеслава Нивни, участие в английских конкурсах было достаточно плодовитым. Другое дело, что среди наград было больше знаков Commended и бронзовых медалей. Лучшими наградами были две Большие серебряные медали на International Wine & Spirit Competition` 2006 за Pinot-Noir и Pinot-gris и серебряная медаль на Decanter` 2010 за Sauvignon-Blanc.

«На Decanter за всю историю участия Молдовы в этом конкурсе лучший результат – это платиновая медаль за Chardonnay dulce (Chateau Vartely). Скорее всего, из-за того, что там участники – более крупного масштаба. Рынок Великобритании – самый дорогой и конкурентный, за него борются серьезные игроки», - отметил Вячеслав Нивня.

Директор по маркетингу Bostavan-group Сорин Бэлэнел считает, что результаты английских конкурсов больше зависят от состава дегустаторов. «На одних конкурсах легче завоевывать медали, на других – сложнее, - говорит собеседник. - Поэтому мы выбираем конкурсы с самым высоким статусом. Например, во Франции, на конкурсе Challenge International du Vin, вино Rose de Purcari, 2016 получило не просто золотую медаль, а Gold-Special Prix. На Decanter это вино получило серебряную медаль, а в Бухаресте – «золото». Но нет сильных контрастов. Для меня было показательным, когда Ice-wine Purcari, 2014 на конкурсе Challenge International du Vin` 2016 в Бордо завоевал Гран-при, а на Decanter Asia Wine Awards` 2016 – платиновую медаль и звание Лучшего сладкого вина из Центральной и Восточной Европы».

То, что на разных конкурсах одно и то же вино получает высокие оценки, доказывает заслуженный и не случайный статус этих наград. Разница в оценках («серебро» или «бронза») зависит от человеческого фактора. «Интересно также проследить, как оцениваются вина из автохтонных сортов, т.к. у нас много вин произведено на их основе. Одно дело, когда сравнивают вина из Cabernet-Sauvignon или Chardonnay от разных производителей, и другое - вина из местных сортов, когда нет эталона для сравнения. Тем не менее важно понимать, что наши вина занимают призовые места на разных конкурсах, у одного и того же вина из разных годов урожаев – постоянное качество», - заключил Сорин Бэлэнел.

Все виноделы, с которыми довелось общаться, исключают предвзятое отношение к молдавским винам на конкурсах в Великобритании, т.к. дегустации проводятся вслепую. При этом Ион Лука считает, что нет ничего удивительного в успехах английских вин, потому что при небольшой площади виноградников и «молодости» отрасли в этой стране сразу начали делать очень хорошие вина. Те, кто создал свой винодельческий бизнес в Англии, понимают, что не могут выйти на рынок с каким-то средним по качеству продуктом. Их цель с самого начала – иметь наиболее хороший продукт.

«То, что я дегустировал из английских вин на выставке Prowein в Дюссельдорфе, меня поражало каждый раз, особенно шикарными были игристые вина. Местные виноделы ориентируются на очень высокую планку. Они проходят то же, что и молдавские малые производители. У нас нет шансов пробиться на рынок, если нет ТОПового продукта. Только с ним можно постепенно находить своих потребителей», - заметил Ион Лука.

Конечно, нашим производителям интересно знать изнутри, как на этих конкурсах оценивают образцы. Если мы будем ждать особого приглашения, то, наверно, на это уйдет очень много времени. Но НБВиВ могло бы обратиться к организаторам конкурсов с просьбой включать в жюри и наших экспертов. Тем более, что в настоящее время действует контракт у НБВиВ с Робертом Джозефом на выполнение определенной работы в области маркетинга. То есть, хотя бы на этот конкурс можно было бы попасть, общаясь лично с его учредителем.