1 июня 2017 года в Сквере Кафедрального Собора возле Триумфальной Арки в Кишиневе состоялся новый Фестиваль Коров Căsuţa Mea. Во время фестиваля молдавские художники расписали скульптуры коров, превратив их в настоящие арт-объекты, а в честь детского праздника и на протяжении выходных были организованы конкурсы и развлечения для детей. Украшенные росписью скульптуры коров будут доступны для зрителей там же – возле Триумфальной Арки – до 15 июня.

Главной темой Фестиваля Коров стала преемственность национальных традиций в живописи. Организаторы таким образом объединили молдавские традиции, молдавское искусство и натуральное молдавское молоко. 10 молдавских художников (Катрина Беспалюк, Елена Бидяк, Антонина Гурецкая, Марат Гуцу, Оксана Дякону-Катан, Параскева Матчак, Наталья Ныш, Зоя Попова, Сергей Тисеев), исповедующих в своем творчестве различные стили и техники, на глазах у зрителей разрисовали 10 скульптур коров в натуральную величину.

Кроме этого, отдельно в своих мастерских художники создадут по 5 миниатюр на каждую из 10 коров. Миниатюры из глины изготовлены молдавскими мастерами гончарного дела специально для фестиваля. Согласно традиции крупных мировых парадов коров, миниатюры в дальнейшем будут использоваться в качестве сувениров.

После первого Фестиваля Коров Căsuţa Mea красочные коровы были выставлены в центре Кишинева на всеобщее обозрение. Затем коровы путешествовали по разным концам города и радовали его жителей. Так, например, корова с шуточным именем «Нанашка» после фестиваля, получила важный пост у входа в Министерство сельского хозяйства РМ и долгое время была в центре внимания, позируя для фотографий.

На этот раз организаторы фестиваля собираются разместить коров в местах, наиболее привлекательных для гостей столицы и близлежащих объектов сельского туризма. Планируется, что коровы будут встречать гостей Молдовы и в аэропорту, а также у входов в административные здания, расположенные в центре Кишинева. Для этого будет объявлен конкурс для желающих разместить одну из расписанных коров на своей территории.

Фестиваль Коров Căsuţa Mea организует лидер молочной индустрии Молдовы в производстве полностью натуральных молочных продуктов из молдавского молока – компания LAPMOL, которой в июне 2017 исполняется 20 лет. Фестиваль организован в партнерстве с Ассоциацией производителей молока и молочных продуктов «Lapte».

Организаторы хотят привлечь внимание к качественной и натуральной молочной продукции с молдавских ферм. Так, натуральное молоко для продукции Căsuţa Mea поставляется более 20 фермами в Молдове, в каждой из которых от 100 до 250 коров самых лучших пород. Это дает возможность предоставлять потребителю Căsuţa Mea «Настоящее молоко – таким как оно есть». Подробнее о фермах и продукции Căsuţa Mea можно узнать на сайте www.casutamea.md.

Справка: Идея «Парада коров» принадлежит скульптору Beat Seeberger-Quin, который в 1998 году впервые и устроил эту выставку в Цюрихе. Пестрые буренки имели оглушительный успех у жителей и гостей города. Они произвели небывалый ажиотаж среди мировой культурной богемы, благодаря чему Cow Parade стал ежегодным мероприятием планетарного масштаба. Немного позднее идею поддержал бизнесмен Питер Хениг, который создал все условия для того, чтобы «коровы» появились и на улицах Чикаго. Каждый год эстафету парада коров принимает один из крупнейших мегаполисов, в числе которых уже отметились такие города, как Нью-Йорк, Лондон, Стокгольм, Прага, Токио, Москва и многие другие. До сих пор, более чем 70 городов приняли участие свыше 6.500 художников, участвующих в разработке более чем 6000 коров.

Впервые в Молдове Фестиваль Коров Căsuţa Mea состоялся 1 июня 2014 года. Тогда скульптуры коров расписывали художники, дизайнеры, звезды шоу-бизнеса и творческие люди.