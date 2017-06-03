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Авиалайнер получил имя

Авиалайнер получил имя

Молдавская авиакомпания Fly One приобрела первый собственный самолет, получивший имя «Юрий Зиду». Это 8-летний Airbus A 320, ставший самым «молодым» лайнером этого типа в стране.

 

Владельцы компании решили назвать первый собственный самолет в честь известного молдавского пилота Юрия Зиду, много лет проработавшего командиром экипажа именно на Airbus A 320.

 

Лайнер соответствует всем требованиям Европейского агентства по безопасности полетов (EASA) и уже приписан к Кишиневскому международному аэропорту. Ему присвоен бортовой номер ER-00001.

 

Теперь в воздушном флоте авиакомпании Fly One числятся три самолета, все – типа Airbus A 320.

 

Первый рейс авиалайнер «Юрий Зиду» совершил 29 мая 2017 года по маршруту Кишинёв-Москва.

580 Автор: Соб. инф.
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