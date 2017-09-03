Спрос и предложение на валютном рынке в апреле 2017

В апреле 2017 степень покрытия чистого спроса экономических агентов на иностранную валюту чистым предложением иностранной валюты от физических лиц составила 116.3%, по сравнению с 103.0% в марте 2017.

По отношению к прошлому месяцу, чистое предложение иностранной валюты от физических лиц уменьшилось на 11.3 млн. долларов США (или на 7.6%). В то же время, чистый спрос иностранной валюты со стороны экономических агентов снизился в большей степени, на 26.2 млн. долларов США (или на 18.1%).

С целью сглаживания чрезмерных колебаний обменного курса, НБМ сократил частично избыток валюты на рынке посредством закупок в сумме 9.5 млн. долларов США.

В этих условиях, в апреле средний курс национальной валюты укрепился по отношению к доллару США на 2.0% по сравнению с мартом 2017, с 19.7494 до 19.3527 USD/MDL.

Что касается валютной структуры чистого предложения иностранной валюты физических лиц, наибольшая доля принадлежит по прежнему евро (65.8%), затем российским рублям (16.3%) и долларам США (16.1%).