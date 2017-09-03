Динамика рынка кредитов и депозитов в апреле 2017

Средневзешенная процентная ставка по вновь выданным кредитам в национальной валюте в апреле 2017 составила 10.63%, снизившись на 5.04 процентных пункта по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года. В то же время, по сравнению с предыдущим месяцем, средневзвешенная процентная ставка по выданным кредитам в национальной валюте снизилась на 0.40 процентных пункта.

Кредиты, выданные сроком от 1до 2 лет, были самыми привлекательными. В апреле 2017 их доля составила 35.56% от общего объема кредитов в национальной валюте. Данные кредиты были выданы по средней процентной ставке 11.38% (на 0.14 процентных пункта ниже предыдущего месяца).

Наибольшая доля вновь выданных кредитов в национальной валюте, 63.43% от общего объема кредитов в национальной валюте, составили кредиты, выданные юридическим лицам по средней процентной ставке 10.81%. В то же время, физическим лицам были выданы кредиты в национальной валюте по средней процентной ставке 10.32%.

Средневзвешенная процентная ставка по вновь выданным кредитам в иностранной валюте в соответствующем периоде составила 5.14%, на 1.22 процентных пункта ниже апреля 2016. По сравнению с предыдущим месяцем средняя процентная ставка снизилась на 0.19 процентных пункта.

В отчетном периоде вновь выданные кредиты в иностранной валюте были представлены в большей мере кредитами, выданными юридическим лицам по средней процентной ставке 5.13%, составив 99.60% от совокупности кредитов в иностранной валюте.

Самыми востребованными кредитами в иностранной валюте были кредиты, выданные на срок от 2 до 5 лет (50.72% от общего объема кредитов, выданных в валюте), по средней процентной ставке 5.27%.

В апреле 2017, средневзвешенная процентная ставка по вновь выданным срочным депозитам, привлеченным в национальной валюте, составила 5.35%, снизившись на 8.51 процентных пункта по сравнению с апрелем 2016. По сравнению с мартом 2017, средняя процентная ставка по срочным депозитам, привлеченным в национальной валюте, в отчетном снизилась на 0.77 процентных пункта.

Срочные депозиты до 1 месяца, привлеченные при средней процентной ставке 4.35 процента, были наиболее привлекательными в отчетном месяце, что составляет 39.29 процента от депозитов в национальной валюте.

Доля срочных депозитов, привлеченных в национальной валюте от физических лиц, составила в соответствующем периоде 53.50% от общего объема депозитов, что на 34.08 процентных пункта ниже предыдущего месяца. Средневзвешенная процентная ставка по ним составила 5.95%.

Средневзвешенная процентная ставка по депозитам, выданным юридическим лицам, составила 4.67%, отражая снижение на 1.47 процентных пункта по сравнению с прошлым месяцем.

Средневзвешенная процентная ставка по вновь выданным срочным депозитам, привлеченным в иностранной валюте, в отчетном периоде составила 1.87%, что на 0.58 процентных пункта ниже по сравнению с апрелем 2016 и на 0.09 процентных пункта ниже по сравнению с мартом 2017.

Наибольшая доля (52.01%) в общем объеме срочных депозитов, привлеченных в иностранной валюте, отмечалась у депозитов со сроком от 6 до 12 месяцев, привлеченных по средней процентной ставке 1.97%, что на 0.05 процентных пункта ниже предыдущего месяца.