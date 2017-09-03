Часовщики оценили молдавскую торговлю

Молдова — один из перспективных регионов для часового ритейла средней и высокой ценовой категории. Так считает Александр Шорохов, владелец немецких часовых брендов «Poljot International» и «Alexander Shorokhoff», который приехал в Кишинев для анализа продаж в специализированной торговле.

Бывший советский архитектор вошел в часовой бизнес в 1992 году, став дистрибьютором легендарной часовой марки «Полет» в Германии. На ее базе г-н Шорохов основал часовую марку «Poljot-International» и собственную мануфактуру под Франкфуртом-на-Майне. Компания занимается дизайном, производством и реализацией исключительно механических часов. С 2003 года выпускает «Alexander Shorokhoff» - авторские часы с уникальным дизайном и ручной гравировкой. Узнаваемость марке обеспечили часовые коллекции категории «люкс» «Fjodor Dostojewski», «Leo Tolstoi», «Peter Tschaikowsky». На предприятии работают порядка 20 специалистов, которые выпускают 1,8 тыс. часов в год. Компания открыла 30 представительств во всем мире. Часы «Alexander Shorokhoff» носят такие легендарные личности как Михаил Горбачев, Константин Дзю, Роберт Рэтфорд.

В Молдове часы г-на Шорохова с 2014-го представляет «Cronograf», насчитывающий 9 магазинов. За три года сеть продала более 20 часов обеих брендов, стоимостью до 50 тыс. леев.

«Мы представлены в разной ценовой категории: «Poljot-International» оценивается от 300 до 1 тыс. евро, «Alexander Shorokhoff» - от 1,5 тыс. до 50 тыс. евро, - отметил г-н Шорохов. - Обе марки закрепились в Молдове в период кризиса, при этом продажи в «Cronograf» растут. Именно поэтому я вижу здесь большой потенциал для часового ритейла. Такую же ситуацию мы наблюдали в Словакии, где после стагнации пошел резкий рост: словацкий рынок сегодня один из самых динамичных. Кишинев меня удивил некоторыми торговыми объектами, здесь ведется активное строительство, появляются хорошие отели. Т. е. создается база для потребления люксовых товаров, которые ищут выход на внешние рынки».