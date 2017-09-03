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Первый совместный проект отельеров

№ 21 (1187) 02 июня 2017

В Кишиневе прошел первый Гостиничный бизнес-форум, объединивший порядка 60 отельеров Молдовы и Приднестровья. Мероприятие проводилось в рамках проекта «Построение деловых отношений гостиничной индустрии обоих берегов Днестра», финансируемого ЕС.

 

В ходе форума прошла презентация первого каталога «Best Hotels of Moldova», который разработали Национальная ассоциация гостиниц и ресторанов Молдовы совместно с Агентством регионального развития Приднестровья. Издание содержит информацию о лучших отелях обоих регионов, которые были отобраны на основании ряда жестких критериев. Всего представлено 57 гостиниц, из которых 11 — приднестровские (расположены в Тирасполе, Бендерах, Каменке и Дубоссарах). Заявки отельерами подавались бесплатно и рассматривались в течение года. Каталог будет распространяться на специализированных выставках, в посольствах Молдовы за рубежом, турагентствах, гостиницах, а также туристических объектах национального значения.

 

По словам директора Агентства по туризму Станислава Русу, для туристической отрасли гостиничный сектор остается одним из проблемных. «В прошлом году Молдову посетили более 3,4 млн иностранных туристов, что обеспечило въездному туризму рост на 20%. Из этого количества в гостиницах разместились только 120 тыс. человек или 3%. Вполне очевидно, что остальных постояльцев принял теневой бизнес. В результате, средняя загруженность кишиневских отелей составила 19,4%. Данная статистика весьма непрезентабельна для потенциальных инвесторов, особенно связанных с сетевыми отелями. В такой ситуации продвижение услуг действующих операторов будет наиболее эффективным и отчасти изменит положение».

 

Председатель Агентства регионального развития Приднестровья Татьяна Яськова отметила, что туризм левобережья испытывает похожие проблемы. «Ежегодно Приднестровье посещают 1 млн иностранцев. При этом официально в регионе зарегистрировано 20 гостиниц различного типа. Из них 12 — действующие, и почти все они попали в «Best Hotels of Moldova». До запуска каталога, в начале мая в Тирасполе открылся Информационный туристический центр, где уже были проконсультированы сто иностранцев. Эта структура также появилась в рамках совместного проекта и поможет существенно изменить стереотипы о левом береге Днестра».

 

Проект молдавских и приднестровских отельеров с бюджетом 50 тыс. евро стал частью мер в рамках Программы «Поддержка мер по продвижению доверия», реализуемый   ПРООН. Бюджет Программы составляет 10 млн евро.

4270 Автор: Ирина МАЦЕНКО
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