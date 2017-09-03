Ягланд просит «не давить»

При реформе избирательной системы необходимо следовать рекомендациям Венецианской комиссии, развитие системы юстиции и борьбу с коррупцией надо продолжать, на гражданское общество лучше не давить. Таков основной «месэдж» Генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда властям Молдовы.
При реформе избирательной системы необходимо следовать рекомендациям Венецианской комиссии, развитие системы юстиции и борьбу с коррупцией надо продолжать, на гражданское общество лучше не давить. Таков основной «месэдж» Генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда властям Молдовы.
Генсек СЕ вспомнил о своей статье в The New York Times, в которой он назвал Молдову «захваченным государством». С тех пор, как заявил Ягланд, положение дел несколько изменилось, но есть еще «большие проблемы» в стране. «Они касаются коррупции, отмывания денег, независимости юстиции, свободы прессы, отношений власти и оппозиции. Проблема есть и в том, что некоторые богатые люди одновременно участвуют и в политике, и в бизнесе, а деньги оказывают существенное влияние на политику», - подчеркнул Турбьёрн Ягланд.
На просьбу Андриана Канду вывести Молдову из-под мониторинга СЕ он заметил, что «не страны решают, когда выходить из-под мониторинга».
Председатель парламента РМ.