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Ягланд просит «не давить»

№ 21 (1187) 02 июня 2017

При реформе избирательной системы необходимо следовать рекомендациям Венецианской комиссии, развитие системы юстиции и борьбу с коррупцией надо продолжать, на гражданское общество лучше не давить. Таков основной «месэдж» Генерального секретаря Совета Европы Турбьёрна Ягланда властям Молдовы.

 

Генсек СЕ вспомнил о своей статье в The New York Times, в которой он назвал Молдову «захваченным государством». С тех пор, как заявил Ягланд, положение дел несколько изменилось, но есть еще «большие проблемы» в стране. «Они касаются коррупции, отмывания денег, независимости юстиции, свободы прессы, отношений власти и оппозиции. Проблема есть и в том, что некоторые богатые люди одновременно участвуют и в политике, и в бизнесе, а деньги оказывают существенное влияние на политику», - подчеркнул Турбьёрн Ягланд.

 

На просьбу Андриана Канду вывести Молдову из-под мониторинга СЕ он заметил, что «не страны решают, когда выходить из-под мониторинга».

7170 Автор: Соб. инф.
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