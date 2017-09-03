«Жизненные приоритеты» правительства

Премьер-министр Павел Филип в начале очередного заседания кабинета министров подчеркнул важность проекта «Первый дом» («Prima Casă»), предложенного на общественные консультации.

Премьер-министр подчеркнул роль этой программы, в том числе с точки зрения прекращения миграции молодежи. «Наши анализы ясно дают понять, что молодые люди, которые уезжают за границу, делают это главным образом, потому что не видят никаких перспектив покупки жилья в Республике Молдова. Мы работали над проектом, чтобы предложить им эту возможность», - сказал Павел Филип.

Как пояснил глава кабмина, на начальном этапе молодежь будет вносить только 10% стоимости жилья, 90% - это кредит от банка. Он будет предоставляться на 25 лет с коммисионом банка не более 3%, к которому будет добавлена процентная ставка по средним кредитам за 6-12 месяцев. Стоимость жилья не должна превышать один миллион леев. Для оптимизации проекта «Первое жилье» премьер-министр призвал минфин проконсультироваться с общественностью по нюансам концепции. Причем проконсультироваться не только с Ассоциацией банков Молдовы, но и с молодежью - чтобы определить аспекты, которые могут сделать проект более удобным для них.

Жилье должно быть не только доступным, но и безопасным. На том же заседании правительство утвердило минимальные требования к безопасности лифтов. Новые положения внедрены с целью установления единых условий использования, контроля и ремонта лифтов и предотвращения аварийных ситуаций. Документ также регламентирует процедуру регистрации, сдачи и вывода из эксплуатации, а также обязанности и ответственность обслуживающего персонала.

Предусмотрен и комплекс мер, необходимых для надежной работы лифтов, среди которых - осуществление технической проверки минимум раз в год и полной проверки в случае сильных землетрясений, а также в случае остановки эксплуатации на срок более 90 дней. И тем более при истечении срока эксплуатации лифта. По мнению правительства, соблюдение этих требований будет способствовать защите здоровья и безопасности людей, потребителей, а также обеспечит промышленную и противопожарную безопасность.

Вполне в духе жизненных приоритетов «пирамиды Маслоу» кабмин наряду с безопасностью озаботился здоровьем. И пересмотрел порядок расчета трансфертов из государственного бюджета в фонды обязательного медицинского страхования для определенных категорий лиц, застрахованных правительством. В настоящее время сумма этих переводов рассчитывается, как процентная доля от общих утвержденных расходов государственного бюджета, за исключением осуществленных от доходов специального назначения, предусмотренных законодательством, но не менее 12,1%. Законопроект, утвержденный правительством, предусматривает исключение процентной доли. А объем направляемых средств будет равен утвержденной сумме переводов из государственного бюджета в фонды обязательного медицинского страхования за предыдущий год и будет проиндексирован в соответствии с прогнозируемым индексом потребительских цен на текущий год. Изменения произведены в соответствии с рекомендациями Счетной палаты.

Расходы на применение законопроекта в 2018 году оцениваются в размере 2,67 млн леев. Это на 149 тыс. леев больше, чем трансферты из госбюджета-2017 год для категорий лиц, застрахованных правительством. Дополнительные ассигнования уже предусмотрены в пределах предварительных расходов, установленных Министерством финансов для разработки среднесрочных бюджетных рамок на 2018-2020 годы.

На том же заседании правительство одобрило ряд изменений и дополнений к Трудовому кодексу Республики Молдова. Так, в целях улучшения инвестиционного климата индивидуальный трудовой договор может быть заключен на определенный срок на период выполнения трудовых обязательств работника, который отсутствует по неизвестным причинам. Также из индивидуального трудового договора будут исключены положения коллективного трудового договора и внутреннего регламента учреждения в отношении условий труда работников. Таким образом, работник при трудоустройстве будет получать коллективный трудовой договор, внутренний регламент, а также информацию о требованиях безопасности и здоровья.

Поправки также предусматривают, что работодатель будет обязан бесплатно выдавать работнику свидетельство о его деятельности и заработной плате в учреждении.

Согласно проекту, техническая безработица в течение одного календарного года не будет превышать четырех месяцев, а ежемесячная компенсация будет составлять 50% от основного оклада.

Ну и «на сладкое». Правительство назначило трех новых заместителей министров. Вице-министром окружающей среды стал Ион Апостол, место замминистра просвещения заняла Лилия Поголша, а Анатол Усатый — место замминистра транспорта и дорожной инфраструктуры. Ранее Ион Апостол был директором Национального агентства по регулированию ядерной и радиологической деятельности. Анатол Усатый работал заместителем министра регионального развития и строительства. Лилия Поголша была директором Института образования. Предполагается, что все они будут исполнять обязанности министров вместо либералов, которые заявили о своей отставке.

«Мы хорошо работали с министрами и замами, назначенными от Либеральной партии, но сейчас важно продолжить работу. Наша ответственность велика, поскольку, независимо от политических событий, правительство должно работать ежедневно для граждан», - отметил в этой связи премьер-министр Павел Филип. Он попросил новых членов правительства как можно быстрее приступить к выполнению своих обязанностей. Ибо новых министров назначат только после завершения реформы правительства.

Кроме того, директор юридического управления предприятия «Tutun CTC» Адриан Казаку назначен главой Государственного агентства по геологии и минеральным ресурсам AGeoM. Виталие Бырсан возглавил Агентство материальных ресурсов. Директором Государственного агентства по интеллектуальной собственности назначена Лилия Болокан, которая занимала эту должность два года назад. «Мы не будем назначать новых министров в этих ведомствах, потому что находимся на последней стометровке с правительственной реформой. Я считаю, что через неделю кабмин одобрит новый закон о правительстве, после чего мы попросим о поддержке наших коллег в парламенте», - уточнил Павел Филип.