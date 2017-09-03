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Новый план борьбы с коррупцией

№ 21 (1187) 02 июня 2017

План действий Совета Европы по Молдове на 2017-2020 гг. сконцентрирован на мерах по борьбе с коррупцией и отмыванием денег. Об этом сообщил на пресс-конференции по поводу официальной церемонии запуска Плана действий министр иностранных дел и европейской интеграции Андрей Галбур.

 

Он отметил, что Совет Европы и национальные власти сфокусированы на реформах, направленных на улучшение управления на всех уровнях с целью борьбы с коррупцией, отмыванием денег, повышения независимости судебной системы и обеспечения независимости прессы, а также повышения доверия между берегами Днестра.

 

«Мы приветствуем запуск в январе второго проекта по продвижению плюрализма и свободы СМИ при финансовой поддержке ЕС, а также проекта о предоставлении поддержки для контроля над коррупцией, который будет запущен в июне», - сказал министр.

 

Генеральный секретарь Совета Европы Турбьёрн Ягланд заявил, что «исходя из опыта других стран, борьба с коррупцией и отмыванием денег невозможна без сильных институтов власти, способных осуществлять должный контроль без всяких исключений.

 

«Только при создании таких институтов можно говорить о системном подходе для решения этой проблемы», - подчеркнул он.

 

По словам Ягланда, Молдова добилась определенных успехов в области реформы судебной системы, прокуратуры, однако многое еще предстоит сделать, чтобы говорить о том, что в республике действительно независимая юстиция и прокуратура.

 

«СМИ играют важную роль в этом процессе, пресса должна быть свободна от политического влияния и работать в интересах общества. Также важно обеспечить политический плюрализм, чтобы в стране было много партий, которые могли бы конкурировать друг с другом на базе справедливого закона о выборах», - пояснил генсек СЕ.

6920 Автор: ИНФОТАГ , информационное агентство
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  • ГАЛБУР Андрей

    Заместитель премьер-министра, министр иностранных дел и европейской интеграции.



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