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Фондовая биржа в мае

№ 21 (1187) 02 июня 2017

Майская фондовая биржа не побила рекордов по продажам, и в целом интенсивность торгов остается невысокой. Но в конце месяца все же случились два события, достойные внимания. Касту «неприкасаемых» покинули акции КБ «Moldova-Agroindbank» и с ними была заключена первая за полтора месяца сделка. Второе  событие - в плане продаж ФБМ (единые пакеты) выставлены два пакета акций страховой компании «Moldasig» (75%).

 

Реальная возможность купить «немного МАИБа» представилась на прошлой неделе в понедельник — были выставлены на продажу 101 акция по 1100 леев за штуку. Один день потребовался инвесторам на раскачку, и уже во вторник пакет был продан. Это кстати, самая высокая цена в этом году. Однако новый уровень котировки не был подтвержден. Параллельно продавался еще один пакет банка — 284 акции по 1170 леев за акцию. Путь этого пакета прослеживается с апреля, когда он предлагался по 1300, безрезультатно, естественно. Но майская заявка на продажу по сниженной цене тоже не прельстила инвесторов, и спустя несколько дней хозяин пакета еще раз снизил цену — до 1075 леев. И все-же пакет подвис в плане торгов, оставив всех в полном непонимании, какова же на сегодняшний день реальная продажная цена акций МАИБа. Торги по этому пакету по новой цене стартуют сегодня и продолжатся всю следующую неделю.

 

Очевидно, что история с дополнительной эмиссией банка сбила игроков с толку, а приближение развязки окончательно разрушило этот микро-рынок. Не исключено, что сделки на нем совсем прекратятся до наступления полной ясности с судьбой «согласованных» акций. Срок продажи допэмиссии на фондовой бирже заканчивается 26 июня.

 

Если банковская история отчуждения близится к завершению, то страховая только начинается. С минувшего понедельника на продажу выставлены пакеты акций «Moldasig», и их тоже два. В первый, крупный пакет (65,04%) вошли акции, принадлежавшие восьми компаниям, действия которых признаны незаконными (PRODROMOS Limited (19,98%), DENTON ENTER-PRISE (19,99%), INTERSNAB (4,98%), KIRKLISTON MANAGEMENT Limited (4,99%), APPOLO CAPITAL INVEST (4,98%), PEKLO MANAGEMENT (4,95%), SEMGROUP-SYSTEMS (4,89%), BRISTOL EXPERTS (0,27%)). Этих нарушителей Национальная комиссия на финансовому рынку вычислила по наводке СИБа. Еще три компании (WESNA LTD (4,99%), EWRA (4,99%), BUZZDRIVE (4,98%)) были схвачены за руку позже, уже силами исключительно НКФР. Акции новой эмиссии, выпущенные вместо ЦБ, принадлежавших двум из этих компаний, и составили второй продающийся пакет (9,97%). Каким именно, однозначно сказать трудно, но вероятнее всего — первым двум. Нацкомиссия выпустила специальное постановление в отношении BUZZDRIVE в конце апреля этого года, и, возможно, пакет акций не успел пройти всю процедуру. Пакеты акций «Moldasig» будут выставлены до 27 июля.

6690 Автор: Андрей ЧЕГАРОВСКИЙ
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