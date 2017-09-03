Малый бизнес берет SARD

Два малых предприятия из Гагаузии и Тараклии сделали весомый шаг в своем развитии благодаря Программе поддержки сельского хозяйства и сельского развития для этих регионов SARD. Семейное предприятие «CGL Prim» из Вулканешть за счет полученного гранта в 18,7 тыс. евро установило солнечные панели для энергообеспечения своего подворья, а фирма «Slavianca» из Тараклии получила 9,4 тыс. евро на закупку современных швейных машин.

Супруги Лариса и Георгий Червен создали этно-туристический комплекс в своем доме, где до этого открыли небольшую собственную винодельню. «Мы всю жизнь, как и все сельские жители юга Молдовы, делаем свое домашнее вино, учились премудростям этого дела у дедов и отцов, - рассказывает хозяин поместья. – Со временем решили, что пора переходить на профессиональный уровень, открыли собственную винодельню, закупили современное оборудование. Заодно решили создать подворье в национальном стиле, чтобы могли принимать здесь гостей, угощать хорошим вином, знакомить с бытом и традициями гагаузов. Понятно, что своими силами все это продвигать трудно. Помощь различных программ и проектов, в том числе и SARD, очень помогает в реализации планов, можно даже сказать – мечты всей жизни».

Сегодня в семейном подворье Червен производится порядка 30 тонн вина в год. В основном это сортовые красные вина (Merlo, Caberne-Sovinion) и сепажные (из разных сортов винограда) белые вина. Посадили около 10 га собственных виноградников, в том числе по 1,5 га Фетяска-Нягрэ и Каберне-Совиньон в этом году. При финансовой поддержке проекта USAID закупили французские дубовые бочки, за счет японского гранта закупили профессиональное оборудование для винодельни из Германии.

Немало пришлось вложить и собственных средств. А еще – усилий, таланта и изобретательности, чтобы подворье стало настоящим отражением быта гагаузской семьи на протяжении веков. «Начали с подвала, пористый камень для отделки которого доставляли даже из Крыма, - рассказывает Лариса Червен. – Использовали и местный камень. Древнюю домашнюю утварь и аксессуары скрупулезно собирали у друзей, родственников, искали по окрестным селам. Главное для нас было воссоздать ту атмосферу, в которой жили наши предки».

«Отголоском» предков стало и название подворья – Kara Gani. Именно такое прозвище в народе было у этой ветви рода Червен. Теперь это – и торговый знак производимых семейным подворьем вин. Посетителям этно-туристического комплекса сегодня доступны небольшой музей под открытым небом с инвентарем и предметами домашнего обихода гагаузов, оборудованная в национальном стиле комната. И конечно, комната для приема гостей с деревянными столами и скамейками, где подают разнообразные и невообразимо вкусные национальные гагаузские блюда. Вместе с добрым бокалом вина собственного производства, разумеется.

Но впереди еще много работы, уверяет Георгий Червен. Хотя подворье уже включено в туристические маршруты Молдовы и Гагаузии, хозяева многое еще хотят сделать, усовершенствовать, чтобы гости чувствовали себя в полном комфорте, даже окунаясь в быт гагаузского подворья 19-го века. И помощь программы SARD оказалась в этом плане как нельзя кстати. «Для получения хорошего вина, особенно белого, нужно выдерживать температурный режим, - говорит хозяин. – А в прошлом году как раз во время «созревания» вин несколько раз отключалась электроэнергия. То же происходило как раз во время пребывания у нас туристов. Хорошо, конечно, сидеть при свечах, даже романтично. Но мы всерьез задумались, как обеспечить бесперебойное снабжение электроэнергией, чтобы не зависеть от поставщика».

Решением стала установка на крыше здания 70 солнечных панелей общей мощностью 14,5 КВт. Реализацию проекта осуществила кишиневская фирма «Opal Succes». Ее директор Михаил Попушой сообщил, что гарантия работы панелей – 25 лет, а входящее в комплект сопутствующее оборудование (инвертор, генератор и т.д.) позволят обеспечить снабжение электроэнергией подворья даже в пасмурные дни за счет генерации и сохранения энергии.

«Мы очень довольны, что подали заявку на участие в программе SARD и выиграли этот грант, - говорит Гергий Червен. – Теперь у нас не только не будет перебоев со снабжением энергией, но и удастся снизить себестоимость продукции, что очень важно с точки зрения ее продвижения на внутреннем и внешних рынках».

Реализовали свою мечту и две женщины из Тараклии, которые благодаря финансовой поддержке программы SARD смогли открыть собственное ателье по пошиву одежды в национальном стиле. На полученный грант в 9,4 тыс. евро Людмила Бишир и Галина Маслинкова закупили необходимое оборудование и мебель для начала деятельности.

Теперь у них есть машинки и для вышивания, и для тонких тканей, и для работы с кожей или трикотажем. А главное – все они обладают встроенными программами с узорами, могут выполнять множество операций, есть возможность изменения цвета и т.д. «Обычно вышивка национального костюма – кропотливая и долгая работа, - говорит Галина Маслинкова. – Сейчас машинки делают все намного быстрее, качественнее. Достаточно выбрать необходимый узор, задать цвет, остальные параметры. Мы можем разрабатывать собственный дизайн, свои узоры и заложить это в программу. Возможности этих машинок – колоссальные для нас. Мы можем творить, разрабатывать, а они все это перенесут на ткань или кожу».

Людмила Бишир сообщила, что они изначально решили использовать в работе только натуральные ткани – как это делали в древности наши предки. «В ноябре хотим участвовать со своей коллекцией в выставке «Moldova Fashion Week», - говорит она. – Мы ведь шьем не только болгарские национальные костюмы (в Тараклии в основном проживают болгары), но и гагаузские, молдавские, украинские. Мы решили зарегистрировать и свой товарный знак Slavianca, под которым в будущем намерены производить несколько линий одежды».

Программа SARD с бюджетом 6,5 млн евро финансируется ЕС и внедряется ПРООН. В рамках первого раунда отбора претендентов гранты в сумме до 18,7 тыс. евро получили 15 предпринимателей из Гагаузии и Тараклийского района.

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