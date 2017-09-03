В украинском пункте пропуска «Кучурган» в среду начался совместный молдавско-украинский контроль пассажиров и грузов, пересекающих границу. Это пятый пункт, в котором ответственные органы двух стран совместно осуществляют пограничный и таможенный контроль.

Сотрудничество налажено на основании межправительственного соглашения о совместном контроле лиц, транспортных средств и товаров на молдавско-украинских контрольно-пропускных пограничных пунктах. Проект поддерживает Европейский союз, в том числе посредством Миссии ЕС по приграничной помощи Молдове и Украине (EUBAM).

Совместный контроль на КПП «Кучурган», граничащий с приднестровским пунктом пропуска «Первомайск» будет проходить в два этапа. На первом, который продлится порядка полугода, сотрудники Таможенной службы РМ совместно с украинскими партнерами будут сообща контролировать только операции по экспорту товаров из приднестровского региона. А сотрудники Пограничной полиции Молдовы будут вести мониторинг транспортных средств и людей, регистрировать въезжающих или выезжающих иностранных граждан и предоставлять заинтересованным лицам информацию о национальном законодательстве в области миграции.

На втором этапе начнется совместный контроль за передвижением товаров как на экспорт, так и на импорт, а также транспортных средств и физических лиц. На хозяйствующих субъектов и физических лиц Приднестровского региона не будут налагаться ограничения или запреты, которые могут изменить существующие процедуры перехода границы. Продукцию растительного и животного происхождения можно будет ввозить и вывозить из Приднестровского региона на основе сертификатов, выданных соответствующими фитосанитарными и ветеринарными службами двух государств, без контроля и взимания оплаты.

Совместный контроль призван упростить передвижение товаров, транспортных средств и физических лиц в соответствии с принципом «одна остановка - одно окно». В частности, путем проведения необходимых таможенных процедур для экспортно-импортных операций с товарами в Приднестровском регионе, включая подакцизные, в целях значительного сокращения времени таможенного контроля и транспортных расходов, а также путем выборочного контроля транспортных средств и товаров.

Власти непризнанной ПМР категорически против молдавского контроля «на своих границах», считая это «новым витком экономической блокады».