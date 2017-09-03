Новый резидент «Ungheni-Business»

Производство кабельной продукции становится еще одной промышленной «фишкой» Молдовы. В зоне свободного предпринимательства «Ungheni-Business» зарегистрирован новый резидент – французская компания Cabling Integration System, которая решила открыть там производство кабельной продукции.

Как отмечается в информационном сообщении министерства экономики, объем инвестиций в открытие завода составило около 500 тыс. евро. «Инвестиционный план резидента предусматривает выход в течение первых трех лет деятельности на объемы ежегодного производства порядка 2 млн евро и создание не менее 100 рабочих мест со средней зарплатой в 4,5-5 тыс. леев в месяц», - сообщила главный администратор ЗСП «Ungheni-Business» Наталья Епураш.

Представитель французской компании Патрис Брандт заявил, что в перспективе в Унгень планируется перенести производство электрокабеля для лифтов, которое в настоящее время осуществляется в других странах. За счет этого инвестор намерен оптимизировать структуру расходов, снизить себестоимость выпускаемой продукции и за счет повысить свою конкурентоспособность на международных рынках.

Компания Cabling Integration System стала еще одним дочерним предприятием французского производителя Cablage Connectique Europeen - члена промышленной группы Sofimeca, которая была основана в 1986 году.