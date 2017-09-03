В Купчинь открылся Центр пчеловодства

Первый в северной зоне Молдовы Центр по закупке, переработке и упаковке продуктов пчеловодства был открыт на прошлой неделе в Купчинь (район Единец).

Этот центр обеспечит производственную, инфраструктурную маркетинговую и дидактическую базу для деятельности более сотни пчеловодов. Центр был реконструирован в рамках проекта «Формирование интегрированной системы развития отрасли пчеловодства в регионе Север Республики Молдова». Финансирование проекта в сумме 158 тыс. евро предоставила организация Румынии по развитию(RoAid).

В церемонии официального открытия центра принял участие посол Румынии в Республике Молдова Даниэль Ионицэ. В приветственном выступлении он выразил надежду на то, что успешный опыт развития пчеловодства будет распространен и на другие регионы страны.