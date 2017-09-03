«Kaufland» показал доходы

Компания «Kaufland Romania» в 2016 году достигла объемов продаж в 2,1 млрд евро, заняв первое место среди представленных на румынском рынке сетевых ритейлеров. Сегодня она располагает 115 магазинами формата гипермаркет, в модернизацию которых было вложено свыше 110 млн евро.

Для соседнего рынка «Kaufland» остается крупнейшим работодателем. В прошлом году в сети работали более 14 тыс. румынских граждан, что на 6% больше, чем годом ранее. В локальные социальные проекты было инвестировано порядка 5,7 млн евро.

По словам директора по корпоративным связям и коммуникации «Kaufland Romania» Валера Ханкаш, недавно компания получила сертификат «Best Buy Award», заняв первое место в категории сетевых магазинов с лучшим соотношением цена-качество. «Среди сетевиков эта премия считается престижной, поскольку голосование ведется только потребителями. Бесспорно, такой результат нас воодушевил. Мы постоянно инвестируем в совершенствование продаж и поиск лучших решений, чтобы клиенты могли получить разнообразие товарной линейки по хорошим ценам. Данная стратегия будет применяться и в Молдове, где «Kaufland» намерен присутствовать с 2018 года».