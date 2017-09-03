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Навыки будущего — от Microsoft

№ 21 (1187) 02 июня 2017

Ассоциация частных IT компаний Молдовы в партнерстве с компанией Microsoft провели в Кишиневе конференцию Youth Spark Live. Представитель Microsoft Moldova Сергей Чиботару подчеркнул, что такое событие состоялось в нашей стране впервые. Оно прошло на территории Технического университета, в Центре совершенствования в сфере IT «Tekwill».

 

Как пояснила представитель Microsoft Украина Александра Чувакова, Youth Spark — это глобальная инициатива корпорации Microsoft, которая действует с 2012 года. «Основная ее задача - помочь каждому человеку, в особенности студентам и начинающим специалистам, реализовать свой потенциал в сфере IT, - говорит она. - Youth Spark - это бренд, который охватывает множество мероприятий. Сегодняшнее событие называется Youth Spark Live. Оно направлено на то, чтобы показать молодым людям, какие возможности предоставляет Microsoft в Молдове. Мои коллеги рассказывали про IT-лаборатории, стартапы. Я рассказала про программу, которая называется Microsoft Academy College Hires (MACH). Она помогает реализовать возможности трудоустройства для выпускников университетов. Каждый из них может найти работу в любой стране».

 

Представитель Microsoft Украина Сергей Поплавcкий подчеркнул, что все начинается с хорошего знания английского языка и мотивации каждого человека. Чтобы выпускнику университета, у которого еще нет практического опыта, найти работу в IT-компании или в корпорации Microsoft, нужно обладать рядом качеств. Безусловно, он должен быть креативным. Сейчас, на самом деле, есть много IT-компаний, которые предлагают высокооплачиваемую работу, им нужны креативные люди, которые способны мыслить нестандартно. Второе, на что сейчас смотрят IT- компании при поиске молодых специалистов: базовые знания технологии предмета. Необходимое требование — умение действовать в команде и понимать, как работает его IT-компания. Это три основных фактора, на которые молодой специалист должен обратить максимум внимания.

 

Не появится ли у молодых людей дополнительное желание покинуть Молдову при таких возможностях? На этот вопрос Александра Чувакова отвечает: «Вовсе нет! Мы рассказываем выпускникам о стартапах, лабораториях, взаимодействии с университетами и т. д. А дальше задача каждого студента - выбрать свой путь. Политика Microsoft направлена на то, чтобы развивать те регионы, куда приходим. Мы даем возможность. Если выпускники захотят организовывать стартапы в Молдове, то могут быть созданы сотни новых направлений. Захотят участвовать в программах Microsoft Academy College Hires — пожалуйста. Нас спрашивают об объемах финансовых инвестиций в Молдову, но я скажу так: неверно говорить о количестве вложенных денежных средств, потому что цель программы — создание навыков будущего».

6780 Автор: Сергей МОИСЕЕВ
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