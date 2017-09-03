Поддержка курса на внешние рынки

Финансовую поддержку для выхода на внешние рынки или укрепления своего присутствия там получили 12 предприятий от проекта Всемирного банка «Повышение конкурентоспособности-2» (PAC II) .

Руководители двух компаний – бенефициаров рассказали о своем опыте на семинаре, посвященном новым возможностям для экспортеров.

«Мы давно мечтали о выходе на румынский рынок, - поделилась Наталья Болокан, директор компании Benado Prim, работающей под торговой маркой Nanetty. – Но все время чего-то не хватало: ресурсов, времени, денег. Возможность поддержки от PAC II стала для нас импульсом, после которого все удалось сделать. Мы смогли заказать исследование рынка Румынии по предпочтениям потребителей и по выбору наилучшего места для магазина. В итоге открыли первый магазин в Яссах. Второй, в Бухаресте, находится на стадии открытия».

Также был открыт сайт в румынском интернет-пространстве, разработаны логотип, брендбук, дизайн этикеток, лукбук, презентация компании, операционный софт. Сделаны профессиональные фотографии.

«Nanetty, - это женская одежда бизнес-стиля, предназначена для леди в возрасте от 18 до 55 лет, большую часть рабочего времени проводящих в офисе, - продолжила Наталья Болокан. – Новые модели выпускаются еженедельно. Мы верим в потенциал этого направления не только в Румынии, но и в других странах ЕС. Но предпочитаем продвигаться постепенно, шаг за шагом».

У компании Macovei Textil (ранее - Vasilini), была еще более сложная задача. Требовалось провести ребрендинг торговой марки Vasilini, уже полюбившейся молдавским потребителям на Macco, что больше соответствует требованиям внешнего рынка.

Компания зарекомендовала себя как производитель обуви, одежды и постельных принадлежностей из шерсти австралийского мериноса. Параллельно с поиском путей для выхода на рынки Румынии, ЕС и США, ставится задача по улучшению продукции, диверсификации ассортимента, увеличению производственных мощностей.

В целом проект, софинансируемый PAC II, оценивается в 380,5 тыс. леев, из которых половину молдавский производитель получит в качестве гранта.

«По итогам 2016 года экспорт одежды из Молдовы вырос на 7%, обуви на 22%, - рассказал генеральный директор Организации по привлечению инвестиций и продвижению экспорта MIEPO Виталие Захария. – При этом мы отмечаем, что рост происходит не из-за тойлинга, а за счет изделий под молдавскими брендами. В 2010-2015 гг мы зарегистрировали появление примерно 60 сильных отечественных торговых марок, около 30 предприятий легкой промышленности экспортируют свою собственную продукцию в 10 стран мира».

Виталие Захария сообщил, что в бюджете MIEPO на 2017 год заложено 4 млн леев на поддержку предприятий легкой промышленности с экспортным потенциалом. Также инициируются два новых проекта. Первый – «Экономическая дипломатия», - предполагает активизацию деятельности торговых представительств при молдавских посольствах по продвижению отечественной продукции. Второй концепт начнет работать в сентябре. Это Академия экспортеров, в которой специалисты молдавских компаний будут проходить тренинги по менеджменту, маркетингу, практике переговоров и другим дисциплинам.