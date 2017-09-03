Иммунизационная независимость

Первые годы этого столетия были отмечены бурным развитием глобального здравоохранения. Международные доноры – правительства таких стран, как Соединенные Штаты, в рамках программы PEPFAR, или новые международные спонсорские проекты, например Глобальный фонд борьбы со СПИДом, туберкулезом и малярией и GAVI, Альянс по вакцинам, – вложили миллиарды долларов в национальные программы борьбы с болезнями и системы здравоохранения, спасая тем самым миллионы жизней.

Но теперь некоторые страны, получившие пользу от этих программ, сталкиваются с новой проблемой: сохранить свои достижения после прекращения внешней поддержки. В конечном счете именно по тому, как пройдет этот переход, будут оцениваться инициативы доноров – да и вообще вся программа помощи здравоохранению.

Возьмем, к примеру, GAVI, Альянс по вакцинам. Цель GAVI, основанного в 2000 году благодаря партнерству крупных доноров, международных организаций и ведущих производителей вакцин, – помочь беднейшим странам мира внедрить у себя новые спасительные вакцины и укрепить свои программы иммунизации. Когда годовой доход на душу населения в стране превышает определенный порог, – в настоящее время это 1580 долларов США, – она перестает получать помощь от GAVI.

Конечно, GAVI не прекращает финансирование в одночасье. Помощь постепенно сокращается на протяжении нескольких лет. В течение этого переходного периода страны ускоренными темпами увеличивают свое финансовое участие в программах иммунизации и готовятся к принятию полной ответственности за них.

Такой подход, позволяющий GAVI избирательно направлять свои ресурсы в наиболее нуждающиеся страны, действует с 2010 года. Но сейчас ему предстоит суровое испытание: треть из 73 стран, которым GAVI оказывает поддержку, находятся либо в процессе перехода, либо только что завершили его. В эту группу входят такие разные страны, как Армения, Бутан, Гондурас и Вьетнам, а также Индия и Нигерия, которые имеют самую большую рождаемость.

К модели GAVI теперь привлечено самое пристальное внимание. Смогут ли страны продолжить закупки и доставку вакцин, которые были внедрены с помощью GAVI?

Не менее важно, сохранится ли со временем приверженность этим обязательствам? Если произойдет сокращение государственного бюджета, не пострадает ли иммунизация наряду с другими жизненно важными службами здравоохранения? Смогут ли страны внедрять новые спасительные вакцины по мере их появления? Будут ли они поддерживать и укреплять эпиднадзор за болезнями, чтобы вспышки быстро обнаруживались и устранялись? Или финансовые трудности приведут в некоторых странах к дефициту вакцин, к снижению охвата иммунизацией или даже, в худшем случае, к полному исключению вакцинации из национальных программ, в результате чего с трудом достигнутые успехи последних лет пойдут прахом?

Ответы на эти вопросы важны не только для самих стран, но и для их соседей, которые могут оказаться под угрозой из-за прекращения иммунизации. Ведь для инфекций нет государственных границ. Недавняя эпидемия желтой лихорадки в Анголе, например, распространилась на гораздо более бедную соседнюю страну – Демократическую Республику Конго. Опыт стран-«выпускников» программы помощи GAVI станет также важным уроком для других международных программ здравоохранения и их бенефициаров.

С учетом того, сколь многое поставлено на карту, международные учреждения должны делать все возможное, чтобы подготовить страны к «жизни после GAVI». Для некоторых стран, особенно тех, которые внедрили много новых вакцин, получение достаточного и устойчивого финансирования – одна из самых сложных задач переходного периода. Хотя программы иммунизации составляют лишь относительно небольшую часть бюджетов здравоохранения и приносят исключительно большую экономическую выгоду, обеспечение необходимого финансирования требует тщательного планирования.

Странам, решающим эту проблему, может помочь новый ресурс. Финансирование иммунизации: руководство по ресурсам для адвокатов, политиков и руководителей программ предоставляет информацию по оценке затрат на иммунизацию, плюсам и минусам различных источников финансирования, формировании стратегии закупок и ориентирам по политическим процессам. Этот ресурс не предписывает единственно правильного пути, а предоставляет нужную информацию и экспертный анализ. Страны смогут сами оценить варианты с учетом собственных обстоятельств, и можно будет задать нужные вопросы.

Благодаря поддержке GAVI с 2000 года было вакцинировано около 580 миллионов детей и предотвращено более восьми миллионов смертельных случаев в будущем. Это впечатляющие успехи, которым стоит порадоваться. Но только в том случае, если страны успешно переживут прекращение поддержки со стороны GAVI, они могут быть уверены, что здоровье будущих поколений будет в такой же безопасности.

© Project Syndicate, 2017.