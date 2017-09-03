Биоритмы Биеннале

Пятый выпуск Международной Биеннале живописи проходит одновременно в двух выставочных залах Кишинева. В Национальном музее искусств 18 мая открылась коллективная экспозиция, в которой представлено 185 произведений 164 художников из 27 стран. В Выставочном центре «Константин Брынкуш» 19 мая состоялся вернисаж персональных выставок Александраса Возбинаса (Литва) и Габриэлы Кулик (Румыния).

Многоликость стилей, невероятное разнообразие школ, направлений и техник потрясает воображение не только зрителей, но и специалистов. Гран-при выставки впервые остался на родине: его получил Игорь Сверней за работу, посвященную памяти искусствоведа и бессменного директора Выставочного центра «Константин Брынкуш» Тудора Браги. Полотно представляет собой ...увеличенный отпечаток пальца. «Над картиной я работал около семи месяцев, - рассказывает Игорь Сверней. - Старался очень точно увеличить отпечаток в сотни раз. Конечно, это не документальная копия, а творческая работа. Сейчас больше пишу в духе концептуального искусства».

«Изначально у Биеннале были строгие критерии отбора, - говорит кандидат искусствоведения Виктория Рокачук. - Нужно было представить описание концепции работы, предлагаемой для выставки. И это было необычным для нашего выставочного пространства».

Искусствовед считает, что Биеннале как нельзя лучше отражает тенденции современного искусства Молдовы. «В принципе, концептуальным можно назвать и реализм, - экстраполирует понятие Виктория Рокачук. - Все зависит от того, насколько уровень подачи художника соизмерим с мышлением сегодняшнего дня. Вообще-то любое искусство — это попытка воспринять существующую реальность не обывательски, а творчески».

Обладатель Гран-при Биенале Игорь Сверней

Она отмечает, что на Биеннале выделяются сюжетные работы. В техническом плане сегодня видна тенденция перехода многих художников с масла на акрил. Это более удобный, довольно дорогой по своей стоимости, быстро сохнущий и экологически чистый материал, не имеющий как, например, масло, какого-то специфического резкого запаха. Но в этом и его основная сложность: в отличие от масла, акрилом нужно работать быстро, не ошибаться в тональном, колористическом и рисуночном плане. Такой творческий эксперимент может вдохновлять, подпитывать творческий азарт и развивать профессиональное мастерство. Быстрое высыхание холста позволяет легче перевезти работу, без каких-либо её дальнейших изменений. «В целом, произведения такого плана и такой концептуальной задачи рассчитаны на интерьер, в котором метраж пространства заведомо больше 30 кв м. и есть возможность созерцать живопись издали, - говорит искусствовед. - Это позволяет художнику ориентироваться на рынок, связанный с офисными помещениями, банками, с пространствами гостиничного типа или домами частного сектора. Такая живопись обращена к разряду покупателей из круга деловых людей. В ней есть своя особая эстетика, которая призвана решать задачи элитного искусства, где большое внимание должно уделяться эстетическому вкусу покупателя и учёту тенденций в дизайне современных интерьеров».

Заместитель председателя Союза художников Молдовы Геннадий Жалбэ считает, что Международная Биеннале живописи очень многое значит для нашей страны. Важно то, что молдавские художники выставляются на равных со своими зарубежными коллегами. И получают возможность сопоставить свое творчество с другими мастерами, среди которых есть лауреаты международных конкурсов. Выставка мобилизует и дает ориентиры для поисков. Также очень ценно живое общение с приехавшими художниками, критиками, членами жюри из разных стран. И с мэтрами искусства, которые приглашаются в качестве почетных участников. Рядом с ними поднимается планка самой выставки.

«Еще один результат Биеннале — цветной иллюстрированный каталог, который через участников и другими путями распространяется практически по всему миру, от Японии до Аргентины, - говорит Геннадий Жалбэ. - И об этом культурном событии узнают все больше людей».

Молдавский художник Симион Замша лично знает Александраса Возбинаса из Литвы. И считает его художником от Бога. «У него такое чувство цвета и мазка, которое характерно для живописи, идущей из души. Живопись нужно чувствовать, наверное, так же тонко, как скульптор или керамист чувствуют материалы для работы руками. И Александрас это ощущает именно так. Я наблюдал, как он работает: месит краску, словно глину, много-много слоев. И никогда не понимаешь, что получится в результате. Он к этому идет не через рационализм, а через подсознание. В работах Александраса - полная свобода духа, что очень важно для художника. Плюс хорошее чувство юмора, что тоже заметно в произведениях».

Александрас Возбинас характеризует свое живописное мышление, как метафорически-ассоциативное. И, поскольку на Биеннале представляет живопись Литвы, то стремится к корреляции в творчестве индивидуального и национального.

«Для меня цвет — основа живописи, - комментирует Возбинас. - Ведь именно посредством цвета создается живописное пространство, это основной пластический материал. А проанализировать, как он рождает картину, я не могу. Это получается само собой: кладешь, кладешь краску пока не чувствуешь: вот оно, получается».

В Вильнюсе давно существует традиция Триеннале живописи (один раз в три года). Когда Александрас был учеником, он видел произведения выставлявшегося в ней молдавского мэтра Михаила Греку. И до сих в памяти осталось чувство моментально возникшего родства с пластическим языком Греку.

«Сейчас я получил возможность сравнить живопись Литвы и Молдовы. Думаю, что у нас очень много сходства. Все потому, что есть большое внимание к колориту — а это самое главное. Не через сюжет, не через рисунок, а именно через цвет создается образ, картина. У вас очень крепкая, хорошая школа. И здорово, когда благодаря такого рода выставкам ты можешь в этом убедиться лично».

Одна из задач Биеннале — ускорить процесс синхронизации эстетических взглядов на живопись отечественных мастеров с эстетикой художников зарубежных стран. И специалисты наблюдают заметные сдвиги в этом направлении. Уже многие молдавские авторы работают более раскрепощённо, ищут новые пути в своем творчестве.