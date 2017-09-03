Планы и проблемы в строительстве дорог

Весной, с наступлением теплой погоды, подрядчики возобновляют дорожно-строительные работы по реабилитации автомобильных дорог в республике.

В этом году начало сезона совпало с объявлением министерством транспорта и дорожной инфраструктуры Молдовы санкций против подрядчиков, не соблюдающих сроки строительства. Ведомство заявило, что намерено расторгнуть контракты с румынской компанией PA&CO International, которая выполнила всего 3% работ на участках Чумай-Вулканешть и Вулканешть-Чишмикиой, расположенных на автодороге М3 Кишинев-Джурджулешть. Эти контракты были подписаны в марте 2014 года, работы начались в августе и должны были завершиться за 24 месяца, в августе 2016 года. На реализацию проекта кредит в сумме 18,8 млн евро выделил Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР).

Не справилась PA&CO International и с третьим контрактом, по ремонту участка в 55 км Комрат-Чумай на автодороге М3 Кишинев-Джурджулешть. Стоимость этого проекта — 27 млн евро, финансование осуществляется из кредита ЕБРР. Работы начались осенью 2012 года и должны были завершиться в 24 месяца, в конце 2014 года. Но сроки сдачи объекта затягиваются, что вызывает возмущение местных жителей из населенных пунктов, через которые проходит трасса. В некоторых точках еще не уложен асфальт, отсутствуют бордюры, ограждения, не проведено освещение и т. д.

Госадминистрация автомобильных дорог (которая находится в ведении минтранспорта и проводит тендеры по выбору подрядчиков) направила в ЕБРР уведомление о прекращении действия контрактов с компанией PA&CO International. Банк должен подтвердить отсутствие возражений, после чего решение будет доведено до сведения подрядчика.

Следует напомнить, что еще в октябре 2016 года минтранс официально указал компании PA&CO International на недопустимость срыва сроков ремонта и заявил о возможном расторжении контрактов. Однако, тогда этого не случилось. От министерства требуется выполнить массу юридических процедур на международном уровне, ведь подрядчик — иностранная компания, а кредит предоставил ЕБРР.

Весной 2016 года португальская компания MSF Engenharia взялась за реабилитацию участка дороги R14 Бэлць-Сэрэтень протяженностью 30 км. Стоимость контракта — 36,3 млн евро. Подрядчик установил завод по производству бетона и частично отремонтировал два моста, однако за весь прошлый год работы на местности практически не начаты. Другая компания, болгарская SK-13 Patstroy, в сентябре 2015 года подписала контракт о строительстве 6,5 км участка М1-Яловень, за 8,9 млн евро из кредита ЕБРР, для формирования объездной дороги Кишинева. Но выполнение работ составляет примерно 2%. Если эти два подрядчика не мобилизуют свои усилия, то минтранс, с большой долей вероятности, расторгнет контракты с компаниями MSF Engenharia и SK-13 Patstroy.

Говоря о планах министерства на 2017 год, вице-министр транспорта Виталие Рапча сообщил «ЛП», что в июне намечено провести открытый международный тендер по выбору подрядчиков и компаний по техническому надзору за ведением работ для строительства объездных дорог населенных пунктов Вулканешть (финансирование из гранта Еврокомиссии, протяженность участка 8,5 км.); Слобозия Маре (из кредита ЕБРР, протяженность - 20,5 км.), Комрат (из кредита ЕИБ, протяженность новой дороги — 17,9 км, стоимость — 17 млн евро); и Джурджулешть. Все эти объездные дороги находятся на трассе М3 Кишинев-Джурджулешть.

Магистраль Кишинев-Джурджулешть протяженностью в 220 км условно разделена на 12 участков, и за последние годы большая их часть уже восстановлена. Магистраль является частью европейского транспортного коридора TRACECA, обеспечивая доступ к пунктам перехода границы и международному портовому комплексу Джурджулешть, где расположены пассажирский порт, нефтяной, контейнерный и зерновой терминалы, имеется выход к Дунаю и Черному морю.

В этом году планируется завершить начатое два года назад строительство объездной дороги города Унгень (протяженностью в 7,7 км и стоимостью 10,7 млн евро), где подрядчик — чешская компания OHL.

Напомним, что реконструкцию участков автодороги R1 Кишинев-Унгень-Скулень выполняют два подрядчика - азербайджанская компания Evrascon и чешская OHL. Хоть и с опозданием, но работы продвигаются. Окончание ремонта намечено на октябрь текущего года.

Контракты с Evrascon и OHL по реабилитации автодороги R1 были подписаны в середине 2014 года, на период в 24 месяца. Когда стало ясно, что подрядчики не укладываются в установленные сроки, в феврале 2016 года министерство жестко напомнило им об обязательствах. В результате OHL вынуждена была пригласить в качестве субподрядчиков три молдавские компании: Genesis International, Rutador (Кишинев) и Niromroz (Кэлэраш). Они пришли со своей техникой, которой не смог обеспечить себя генподрядчик. Благодаря привлечению молдавских субпорядчиков появилась возможность закончить строительство и сдать в эксплуатацию к концу 2017 года дорогу Кишинев-Унгень-Скулень.

Также, к октябрю этого года компанией Evrascon должна быть завершена реабилитация на трассе R33 участка Хынчешть-Лэпушна -до пересечения с магистралью национального значения М1 (Кишинев-Леушень-граница Румынии). Протяженность ремонтируемого участка - около 37 км, стоимость работ - 18,8 млн евро. Этот контракт был подписан в июне 2014 года. Таким образом, обеспечивается удобный проезд автотранспорта от столицы до западной границы Молдовы.

В нынешнем году продолжится реабилитация дороги R16 Бэлць-Фэлешть-Скулень. Итальянская компания Impresa Pizzarotti успешно ведет работы на двух участках: Бэлць-Фэлешть (25,4 км) и Фэлешть-Скулень (29,2 км). Кредит в 50,6 млн евро предоставил Европейский инвестиционный банк (ЕИБ). Работы начались весной 2016 года и должны быть завершены в 2018 году.

Итальянская компания Serenissima Costruzioni подписала летом 2016 года контракты на право реабилитации двух участков: R34 Хынчешть-Леова-Кахул (83 км.; 53 млн евро) и R9 Сорока-Арионешть-граница с Украиной (30 км; 17,8 млн евро). С некоторым опозданием, но подрядчик приступил к работам в декабре 2016 года, и должен будет завершить их до декабря 2018 года. В текущем году работы продолжаются.

Начнется в этом году реабилитация участка Корнешть – Синешть на автодороге Корнешть-Синешть-Корнова-Онишкань, протяженностью 52 км. Согласно подписанному в 2016 году со Всемирным банком соглашению на $80 млн, будет улучшено 300 км локальных автодорог в течение пяти лет.

- Прежде в Молдове насчитывалось примерно 3 тыс.км национальных автодорог, - говорит Виталие Рапча. - Была проведена реформа, в результате которой около 3 тыс.км локальных дорог были переквалифицированы в национальные. Таким образом, национальных дорог стало порядка 6 тыс.км. Внедрены и другие инициативы. В мае этого года технико-экономический консилиум при минтрансе принял решение о внедрении, впервые в Молдове, так называемых полос-резонаторов. Они будут сделаны по краям автодорог с повышенным риском аварийности. При наезде автомобиля на полосу-резонатор начинается вибрация. Таким образом, водитель предупреждается о некорректном вождении, что во многих случаях позволяет избежать аварии. Из зарубежного опыта известно, что, например, в Японии аварийность на проблемных участках снизилась на 50%.

Как заявил Виталие Рапча, «осуществляется максимально открытое информирование населения о ходе дорожно-ремонтных работ. В частности, на сайте министерства вывешены отчеты о выполнении плана работ по состоянию на конец апреля по всем ремонтируемым автодорогам».

Независимые эксперты, с которыми мы общались при подготовке статьи, выразили удивление, почему контракты на право реабилитации автодорог получают такие фирмы, как PA&CO International, при том, что в Молдове есть возможность выполнять работы в срок и с отличным качеством как при участии местных компаний, так и в сотрудничестве с зарекомендовавшими себя фирмами. Один из таких примеров — немецкая компания Strabag, которая в рамках программы Compact, финансируемой правительством США, отремонтировала участок Сэрэтень-Сорока на национальной трассе М2.Однако, на сегодняшний день компания Strabag не задействована в проектах по реабилитации автодорог в Молдове.

Почему? Как утверждают независимые эксперты, оферты серьезных компаний не проходят по своим технико-экономическим параметрам. Проще говоря, строительство обойдется дороже. Поэтому конкурсная комиссия, руководствуясь указаниями инвестора, вынуждена выбирать менее дорогие оферты. Зачастую эти претенденты - малоизвестные компании, не имеющие даже собственной специализированной техники и оборотных средств. Или другой вариант: если в списке участников тендера оферта от Strabag оказалась по своим технико-экономическим показателям на пятом месте, то надо найти веские причины исключить из конкурса четырех других претендентов. Что практически невозможно...

Напомним, что в отношении компании PA&CO International проблемы начались практически сразу. Госадминистрация автомобильных дорог должна была весной 2012 года подвести итоги тендера на право реабилитации участка Комрат-Чумай. Наилучшую оферту, по мнению конкурсной комиссии, предложила турецкая компания Bayburt Insaat. Однако она отказалась подписывать контракт и даже потеряла залог в 400 тыс.евро. По мнению независимых экспертов, турецкая компания сделала повторные расчеты затрат и решила, что не укладывается в сумму своей оферты. Конкурсной комиссии не оставалась ничего другого, как осенью 2012 года подписать контракт со следующим претендентом — румынской компанией.

Отдельная тема — средняя стоимость одного километра дорог. Например, проектная стоимость капремонта двухполосной дороги первого класса составляет порядка 15 млн леев. Однако, это идеальный вариант. Стоимость зависит от класса автодороги, количества полос, используемых материалов, восстанавливается дорога или строится заново, идет по пересеченной местности или по прямой, проходит через населенные пункты, придется ли строить или ремонтировать мосты, делать насыпи и т. д.

Но обо всем этом есть смысл рассказать в отдельной статье...