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Противоречивые тенденции бюджета

№ 21 (1187) 02 июня 2017

Самый большой рост налоговых поступлений в государственный бюджет с начала текущего года зарегистрирован по акцизам. По данным министерства финансов, в январе – апреле 2017 года он составил 37,4% (или 469,7 млн леев денежном выражении) в сравнении с тем же периодом 2016 года. Ведомство обнародовало отчет об исполнении национального публичного бюджета за четыре месяца 2017 года.

 

Всего акцизов с января по апрель 2017 года собрано на сумму 1 млрд 726 млн леев. «Львиная» доля поступила в бюджет при регистрации автомобилей, ввезенных в Молдову до 1 ноября 2016 года. Напомним, в соответствии с положениями Закона № 280 от 16. 12. 2016 года, была установлена льготная ставка акциза на эти автомобили при «растаможке». Она составляет 30% от установленного в прошлом году акциза и действует до сих пор для подобных автомобилей. Льготу продлевали два раза. Сначала - до 1 марта текущего года, затем - до 1 июля. Рост поступлений от акцизов связан также с повышением ставок на нефтепродукты и пиво.

 

Не менее впечатляющий рост зафиксирован за четыре месяца т.г. по подоходному налогу и НДС. Поступления от первого составили 2 млрд 061,8 млн леев и выросли на 20,9% (356,9 млн леев) в сравнении с аналогичным периодом прошлого года. Сборы по НДС достигли 4 млрд 893,7 млн леев, увеличившись на 783,8 млн леев или почти на 20 %. В отчетах минфина это объясняется общим ростом импортных поставок и изменениями в законодательстве, касающимися налогообложения транспортных перевозок и дистрибуции природного газа.

 

В целом доходы госбюджета Молдовы в январе-апреле 2017 года составили 10 млрд 124,4 млн леев. Это на 21% или 1 млрд 757,4 млн леев больше показателей аналогичного периода 2016 года. В то же время, доходы по проектам, финансируемым за счет средств доноров, снизились на 44,9% (43,8 млн леев). Это объясняется сокращением поступлений в виде внешних грантов в результате завершения в 2016 году работ по некоторым инвестиционным проектам. Кроме того, авторы отчета указывают на задержки в проведении тендеров и недостаточные институциональные возможности аккумулировать выделенные средства в запланированные сроки.

 

Расходы госбюджета Молдовы в январе-апреле текущего года составили 11 051,9 млн леев, увеличившись на 11,4% или 1 132,2 млн леев, по сравнению с тем же периодом 2016 года. В то же время расходы на социальную поддержку населения сократились на 22,8 млн леев, так как Национальная касса социального страхования запросила из госбюджета меньше трансфертов по причине роста собственных доходов. Дефицит госбюджета за четыре месяца составил 927,5 млн леев и покрывался за счет внутренних и внешних источников.

 

Доходы бюджетов социального и медицинского страхования за январь-апрель т.г. по сравнению с аналогичным периодом прошлого года также выросли - на 13,8% и 11%, соответственно. Однако, их расходы за это время росли еще быстрее – на 17,8% и 20,4%.

6670 Автор: Татьяна ШИКИРЛИЙСКАЯ
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